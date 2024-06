Avengers: Secret Wars - Scarlett Johansson ponownie jako Czarna Wdowa? Hugh Jackman stawia warunek

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Reklama

Obecnie Marvel skupia się na Avengers 5, do którego zdjęcia mają ruszyć w przyszłym roku, ale równocześnie studio planuje już pracę nad kolejną częścią serii o superbohaterskiej drużynie. Wciąż nie są znane żadne szczegóły dotyczące Avengers: Secret Wars, ale nowymi plotkami podzielił się scooper MyTimeToShineHello. Według jego informacji jest szansa na powrót Scarlett Johansson.

Avengers: Secret Wars - Scarlett Johansson może wrócić do roli Czarnej Wdowy

Scarlett Johansson ma wyprodukować jeden z nieogłoszonych jeszcze seriali w ramach MCU, który nie jest powiązany z Natashą Romanoff. Aktorka miała się również zgodzić na powrót do roli Czarnej Wdowy w Avengers: Secret Wars, gdzie według scoopera mamy zobaczyć ją u boku Kapitana Ameryki, do której to roli powróci Chris Evans.

Avengers: Secret Wars - Hugh Jackman stawia warunek do powrotu Wolverine'a

Marvel może szykować jeszcze więcej powrotów, gdyż MyTimeToShineHello twierdzi, że Hugh Jackman znów wcieli się w Wolverine’a, jeżeli Marvel spełni jeden jego warunek. Aktor miał przekazać Kevinowi Feigemu, że może jeszcze raz zagrać Logana, jeżeli na ekranie partnerować mu będzie Tobey Maguire jako Spider-Man i Robert Downey Jr. w roli Iron Mana.

Od dłuższego czasu pojawiają się plotki, że Maguire i Jackman mają stanowić główny duet bohaterów w szóstej części Avengers. Możliwe, że studio ugnie się pod ultimatum odtwórcy roli Wolverine’a i dołączy do nich Robert Downey Jr. jako Tony Stark.

Wygląda więc na to, że jest szansa, że Avengers: Secret Wars będzie pożegnaniem z wieloma bohaterami i grającymi ich aktorami. Już wcześniej po sieci krążyły informacje, że Marvel tym filmem zamierza dokonać lekkiego restartu swojego uniwersum.

MCU - najważniejsze postacie z 4. fazy

Sprawdźcie sami, czy znacie najistotniejszych bohaterów z czwartej fazy Kinowego Uniwersum Marvela.