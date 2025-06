Martin Kove ugryzł niemal do krwi aktorkę z Cobra Kai. Wyprowadzono go z konwentu

fot. Netflix

Martin Kove został poproszony o opuszczenie konwentu w Puyallup w stanie Waszyngton w weekend po tym, jak rzekomo ugryzł Alicię Hannah-Kim i próbował pocałować ją w ramię. Aktorzy znają się z planu Cobra Kai - Kove grał senseia Kreese'a, a Hannah-Kim wcielała się w sensei Kim Da-Eun.

Szczegóły incydentu z Martinem Kovem

Hannah-Kim wezwała policję po tym, jak Martin Kove, rzekomo bez powodu, złapał aktorkę za ramię i ugryzł ją, gdy przechodziła obok stołu, przy którym odbywało się spotkanie dla fanów na konwencie Summer Con. Sytuacja miała miejsce 22 czerwca. Ugryzienie było "prawie do krwi". W raporcie policji pisze, że ponownie złapał ją za ramię, aby je pocałować. Odsunęła rękę i pobiegła z powrotem do swojego stołu.

Mąż Hannah-Kim, Sebastian Roche, był świadkiem domniemanego incydentu. Po tym zdarzeniu para powiedziała mu, że to, co zrobił, był całkowicie niedopuszczalne. W oświadczeniu aktorki napisano, że Kove był wściekły, oburzony i wyraźnie zły, gdy powiedziała mu spokojnie, żeby jej nie gryzł. Według niej upierał się, że zrobił to dla zabawy. Roche dodał, że skontaktowali się z funkcjonariuszami na konwencie, aby rozwiązać sytuację i ewentualnie wnieść oskarżenia.

Według policjanta Erica Barry'ego, Kove przyznał się do ugryzienia, twierdząc, że zrobił to dla żartu. Myślał, że jest zabawny i wciąż udają rywalizację pomiędzy postaciami z Cobra Kai. Dodał, że Kove nie uważał, że to poważna sprawa.

Hannah-Kim postanowiła nie wnosić oskarżenia, co przekazała oficerowi Barry'emu na Summer Con po kolejnym spotkaniu z Kovem. Mimo wszystko do protokołu dołączono zdjęcia, na których jest widoczny ślad po ugryzieniu, gdzie powstał siniak. W związku z tym, że Kove złamał prawo, został wyprowadzony z Summer Con. Aktor nie wydał żadnego oświadczenia i podziękował policjantowi.

Oprócz Kove'a i Hannah-Kim na Summer Con pojawili się też inni aktorzy znani z Cobra Kai, jak Tanner Buchanan, Mary Mouser, Rayna Vallandingham i Patrick Luwis.

fot. Netflix

