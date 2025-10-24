Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jesteście fanami Matrixa? Te filmy science fiction są dla Was!

Jeśli lubicie science fiction, w którym technologia przejmuje kontrolę nad ludźmi, a wirtualna rzeczywistość zaczyna udawać nasz świat, to to zestawienie jest właśnie dla Was. Znajdziecie tu filmy o dystopiach, systemach i buntach przeciwko maszynom.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Tagi:  science fiction 
matrix
Johnny Memonic fot. materiały promocyjne
Reklama

Zanim Matrix stał się popkulturowym fenomenem, którego estetyka na stałe wpisała się w kanon kina science fiction, podobne wizje świata przedstawiał tzw. cyberpunk. Dziś to słowo kojarzymy głównie z udaną grą CD Projektu, ale niegdyś znała je przede wszystkim garstka pasjonatów — gracze fabularni, fani anime i miłośnicy filmowego sci-fi, które rzadko przebijało się do mainstreamu.

Matrix nie jest klasycznym przedstawicielem tego gatunku, ale czerpie z niego pełnymi garściami, składając jednocześnie hołd jego duchowi. Podobnie jak wcześniej Łowca androidów czy wciąż kultowy w pewnych kręgach Johnny Mnemonic, film Wachowskich udowodnił, że cyberpunk może być nie tylko filozoficzny, ale też widowiskowy i emocjonalnie angażujący.

Matrix poszedł o krok dalej, łącząc w jednym filmie wiele motywów znanych z klasyki science fiction. Postapokalipsa, dystopijne systemy, wojna ludzi z technologią czy przenikanie się rzeczywistości – ta wybuchowa mieszanka dała w efekcie dzieło wyjątkowe, które trudno dziś oglądać z dystansem. Wachowskie stworzyły film, który nie tylko zdefiniował gatunek, ale też na trwałe wpisał się w popkulturę.

W poniższym zestawieniu zebraliśmy filmy, które w różny sposób nawiązują do motywów obecnych w Matrixie. Niewiele z nich wykorzystuje cały wachlarz jego tematów, ale każdy z nich rezonuje z jego duchem – od refleksji nad świadomością po wizualny zachwyt nad technologicznym światem. Fani Matrixa z pewnością znajdą tu coś dla siebie.

Film dla fanów Matrixa

Blade Runner (1982)

Klasyk Ridleya Scotta: dystopijne Los Angeles, androidy z poczuciem własnej tożsamości i pytania o człowieczeństwo. To źródłowy tekst dla wielu cyberpunkowych mitów. Wizualnie i tematycznie doskonale rezonuje z Matrixem.

arrow-left
Blade Runner (1982)
materiały promocyjne
arrow-right

 

Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Tagi:  science fiction 
matrix
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

5,6

1995
Johnny Mnemonic
Oglądaj TERAZ Johnny Mnemonic Sci-Fi

8,7

1999
Matrix
Oglądaj TERAZ Matrix Sci-Fi

8,1

1982
Łowca androidów
Oglądaj TERAZ Łowca androidów Sci-Fi

Najnowsze

1 Goonies - LEGO Ideas
-

Kultowy film w wersji LEGO! Zestaw z Goonies oficjalnie zapowiedziany - mamy zdjęcia

2 Hollywood Arts
-

Spin-off Victorious pojawi się na... Netflixie! Znamy fabułę i resztę obsady

3 Counter-Strike 2
-

Czy to koniec handlowania skinami? Krach rynku skórek w Counter-Strike 2

4 Fantastyczna Czwórka - Galactus
-

Fantastyczna Czwórka w Disney+. Wiemy, kiedy premiera

5 4. Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - 48.3 mln ZYSKU
-

Star Wars - zyski i straty filmów Disneya. Jeden wielki sukces i jedna wielka klapa

6 Młode gliny - zdjęcia
-

Pierwsze zdjęcia z serialu Młode gliny. Kiedy premiera kryminału?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e03

Chirurdzy

s24e05

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e03

9-1-1

s21e16

Starożytni kosmici

s16e12

SpongeBob Kanciastoporty

s16e11

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e206

Moda na sukces

s27e05

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Eliza Taylor
Eliza Taylor

ur. 1989, kończy 36 lat

Oliver Jackson-Cohen
Oliver Jackson-Cohen

ur. 1986, kończy 39 lat

Katie McGrath
Katie McGrath

ur. 1983, kończy 42 lat

F. Murray Abraham
F. Murray Abraham

ur. 1939, kończy 86 lat

Jemima Rooper
Jemima Rooper

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV