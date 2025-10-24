Jesteście fanami Matrixa? Te filmy science fiction są dla Was!

fot. materiały promocyjne

Reklama

Zanim Matrix stał się popkulturowym fenomenem, którego estetyka na stałe wpisała się w kanon kina science fiction, podobne wizje świata przedstawiał tzw. cyberpunk. Dziś to słowo kojarzymy głównie z udaną grą CD Projektu, ale niegdyś znała je przede wszystkim garstka pasjonatów — gracze fabularni, fani anime i miłośnicy filmowego sci-fi, które rzadko przebijało się do mainstreamu.

Matrix nie jest klasycznym przedstawicielem tego gatunku, ale czerpie z niego pełnymi garściami, składając jednocześnie hołd jego duchowi. Podobnie jak wcześniej Łowca androidów czy wciąż kultowy w pewnych kręgach Johnny Mnemonic, film Wachowskich udowodnił, że cyberpunk może być nie tylko filozoficzny, ale też widowiskowy i emocjonalnie angażujący.

Matrix poszedł o krok dalej, łącząc w jednym filmie wiele motywów znanych z klasyki science fiction. Postapokalipsa, dystopijne systemy, wojna ludzi z technologią czy przenikanie się rzeczywistości – ta wybuchowa mieszanka dała w efekcie dzieło wyjątkowe, które trudno dziś oglądać z dystansem. Wachowskie stworzyły film, który nie tylko zdefiniował gatunek, ale też na trwałe wpisał się w popkulturę.

W poniższym zestawieniu zebraliśmy filmy, które w różny sposób nawiązują do motywów obecnych w Matrixie. Niewiele z nich wykorzystuje cały wachlarz jego tematów, ale każdy z nich rezonuje z jego duchem – od refleksji nad świadomością po wizualny zachwyt nad technologicznym światem. Fani Matrixa z pewnością znajdą tu coś dla siebie.

Film dla fanów Matrixa