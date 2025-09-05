Przeczytaj w weekend
Najlepszy ranking książek science fiction w historii? Oto wybór słynnego serwisu popularnonaukowego

Ogromną popularność w sieci zdobywa ranking najważniejszych książek science fiction wszech czasów, który przygotował jeden z największych serwisów popularnonaukowych na świecie, New Scientist. W zestawieniu znajdziemy prawdziwe perełki gatunku, jak i kilka mniej znanych tytułów.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
ranking 
science fiction książki
Spotkanie z Ramą Fred Gambino/ArtStation
W ostatnich miesiącach na naszej stronie już kilkukrotnie dzieliliśmy się z Wami rozmaitymi zestawieniami pokazującymi najlepsze książki science fiction w historii czy w odniesieniu do XXI wieku. Składa się jednak tak, że w tym samym okresie prawdziwą furorę w sieci wywołał ranking słynnego serwisu popularnonaukowego New Scientist, którego dziennikarze wybrali swoje ulubione powieści sci-fi wszech czasów. 

Lista portalu była publikowana w dwóch częściach: najpierw jej autorzy wskazali 21 pozycji, by później dołączyć kolejne 23, przedstawiając je jako te, o których "początkowo zapomnieliśmy". Pomimo zupełnie innego planu, ostatecznie zdecydowano się zrezygnować z ustalania kolejności i dyskusji o poszczególnych miejscach. Twórcy zestawienia przyznali, że chcą pokazać subiektywne wybory, które mogą - choć nie muszą - zainspirować odbiorców do zapoznania się przynajmniej z częścią powieści. 

Ranking spotkał się w sieci z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem. Wielu internautów chwali przekrojowe podejście do science fiction, które pozwoliło uwzględnić zarówno najnowsze książki, jak i klasyki gatunku, nawet te z XIX wieku. Jednym z najpopularniejszych i zarazem najczęściej pojawiających się komentarzy jest ten, który nazywa poniższe zestawienie "najlepszym w historii" jeśli idzie o próbę podsumowania konwencji. 

Top wszech czasów książek science fiction. Ranking prestiżowego portalu popularnonaukowego

Cykl „Kultura” – Iain M. Banks

W galaktyce szaleje wojna. Miliardy zginęły, dalsze miliardy skazano na zagładę. Księżyce, planety, nawet same gwiazdy czeka brutalne unicestwienie, co gorsza – przypadkowe. Idirianie walczyli za swą Wiarę, Kultura – za swoje moralne prawo do istnienia. Zasady zostały zagrożone. Kapitulacja nie wchodziła w grę. Wewnątrz kosmicznego konfliktu trwa indywidualna krucjata. Głęboko w legendarnym labiryncie na jałowym świecie – Planecie Martwych – niedostępnym dla śmiertelników spoczywa zbiegły Umysł. Poszukują go zarówno Kultura, jak i Idirianie. Los sprawił, że metamorf Horza z barwnym zespołem nieprzewidywalnych najemników, ludzi i maszyn, znalazł Umysł, a z nim własną zagładę…


Cykl „Kultura” – Iain M. Banks
Wydawnictwo Zysk i S-ka


W powyższym rankingu znalazł się polski akcent. To będzie więc dobra okazja do tego, aby przyjrzeć się naszej fantastyce - swego czasu wybraliśmy dla Was najlepsze rodzime książki fantastyczne:

Najlepsze polskie książki fantastyczne w historii. Ile z tych tytułów science fiction i fantasy czytaliście?

50. „Cykl o Jakubie Wędrowyczu” – Andrzej Pilipiuk

Seria humorystycznych opowieści o egzorcyście-amatorze, pijaku i bimbrowniku z podlubelskiej wsi. Jakub, mimo swojego obskurnego stylu życia i niechęci do władzy, skutecznie walczy z siłami nadprzyrodzonymi, takimi jak wampiry, demony czy duchy. Akcja książek osadzona jest w realiach polskiej prowincji, pełnej absurdów i groteski, co nadaje cyklowi satyryczny wydźwięk. Seria łączy elementy fantastyki, czarnego humoru i folkloru, ukazując postać Wędrowycza jako antybohatera o nieoczywistym uroku.


50. „Cykl o Jakubie Wędrowyczu” – Andrzej Pilipiuk
Fabryka Słów


Źródło: New Scientist

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
ranking 
science fiction książki
