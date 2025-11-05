Reklama
Zapomniany horror Stana Lee i Lloyda Kaufmana trafi na ekran. Czekaliśmy na to ponad 50 lat

Wspólny projekt Stana Lee i Lloyda Kaufmana​ po wielu latach doczeka się filmu. Znamy pierwsze szczegóły Night of the Witch.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
stan lee
Stan Lee fot. Marvel/Talkies Network
Stan Lee i Lloyd Kaufman w 1969 roku zaczęli pracę nad paranormalnym horrorem Night of the Witch. Razem tworzyli dość wyjątkowy duet, szczególnie ze współczesnego punktu widzenia. Pierwszego z nich uważa się obecnie za jednego z ojców Marvel Comics i przypisuje się mu się także wiele sukcesów MCU, a drugi jest filmowcem i założycielem jednej z największych niezależnych wytwórni filmowych o nazwie Troma, znanej z hitów kina klasy B. Stan Lee i Lloyd Kaufman w 1971 roku skończyli pierwszy szkic wspólnego projektu, opowiadający historię dziewczyny o meksykańsko-amerykańskich korzeniach, która zostaje oskarżona o używanie magii w dwusetną rocznicę słynnego procesu czarownic. Jednak przez kolejne lata tytuł nie mógł znaleźć dystrybutora. Aż do teraz. 

Troma Entertainment: król i władca kina klasy B. Zaczynał tu nawet James Gunn!

Night of the Witch dostanie film po ponad 50 latach

Popkulturowy portal Bloody Disgusting informuje, że Night of the Witch oficjalnie weszło w fazę przedprodukcji. Za projekt będzie odpowiadało Little Spark Films Joego Manco. To właśnie Manco będzie reżyserem filmu i napisze scenariusz z pomocą Lloyda Kaufmana, który będzie pełnił rolę producenta wykonawczego. Zdjęcia mają ruszyć w 2026 roku w Dallas i okolicach północnego Teksasu. Co więcej, już teraz Little Spark planuje wypuścić także dokument o produkcji, zatytułowany Passing the Torch.

To mocna historia. Kiedy zrozumiesz, co Lloyd próbuje ci przekazać w swoich scenariuszach, wszystko staje się jasne; przesłanie. Na tym mi najbardziej zależy. Night of the Witch jest dzisiaj równie aktualne, co w 1970 roku, a może nawet bardziej. Naszą misją jest sprawić, by ta historia uderzyła jeszcze mocniej, uczynić ją nawet bardziej brutalną i przypomnieć ludziom, że te same bitwy toczą się od dziesięcioleci – powiedział Manco.

Źródło: bloody-disgusting.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
stan lee
