placeholder
Reklama
placeholder

Nowy szlagier science fiction bije rekordy oglądalności. Nawet serwery padły

Megahit science fiction od Apple TV+ cieszy się tak wielką popularnością, że pozwala mu ona na bicie rekordów jeśli chodzi o poziom oglądalności. Jedyna, znana także jako Pluribus, doprowadziła nawet do przeciążenia serwerów.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  science fiction 
apple tv+ jedyna
Jedyna - Pluribus - zdjęcie z serialu Apple TV+
Reklama

Wiedzieliśmy, że Jedyna, nowy serial science fiction autorstwa twórcy legendarnego Breaking Bad, Vince'a Gilligana, robi w sieci prawdziwą furorę. Dopiero teraz możemy jednak przekonać się, jak gigantyczną popularnością cieszy się produkcja. Apple TV+ podało do wiadomości, że Pluribus pobiło rekord wszech czasów platformy w materii największej oglądalności premiery serialu aktorskiego, bijąc najlepszy wynik należący wcześniej do otwarcia 2. sezonu Rozdzielenia

Doniesienia te potwierdzają także inne dane. Według firmy Luminate udostępnione 7 listopada pierwsze dwa odcinki Jedynej w ciągu 7 dni od swojego debiutu zanotowały poziom 6,4 mln godzin emisji. Choć jest to dopiero 4. rezultat jeśli chodzi o wszystkie platformy VOD w analizowanym tygodniu, przed serialem znalazły się tylko produkcje mające znacznie większą liczbę odcinków. 

Jakby tego było mało, Pluribus doprowadziło do przeciążenia serwerów odpowiadających za funkcjonowanie aplikacji Apple TV+. Ujawniono, że tuż po premierze serialu przed 2 tygodniami rzeczona aplikacja przestała działać nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w kilkunastu innych państwach na świecie. 

Matt Cherniss, szef działu programowego Apple TV, komentuje te informacje w sposób następujący:

Rzadko zdarza się, by podtrzymywanie tajemnic wokół serialu, który uwielbiamy, było tak przyjemne i satysfakcjonujące, jak w przypadku Pluribus. Niezwykle oryginalny pomysł Vince'a zachwycił nas od pierwszej chwili, podobnie jak genialny sposób, w jaki tchnął on życie w tę opowieść. To niesamowite patrzeć, jak widzowie na całym świecie dają się porwać temu prowokującemu do myślenia, wnikliwemu i mrocznie zabawnemu serialowi, którego fabularne korzenie tkwią w człowieczeństwie, i który ma wyjątkową obsadę pod przewodnictwem utalentowanej Rhei Seehorn. Nie możemy się doczekać, aż widzowie zanurzą się w tej tajemnicy głębiej. 

Z nie tylko kronikarskiego obowiązku musimy dodać, że Jedyna nie ma już 100% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes - w tym tygodniu pojawiła się pierwsza negatywna opinia krytyka. 

Niedocenione seriale science fiction. Czas dać im drugą szansę

The OA (2016-2019)

arrow-left
The OA (2016-2019)
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: Deadline

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  science fiction 
apple tv+ jedyna
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,6

2025
Jedyna
Jedyna Dramat

Najnowsze

1 coyote vs. acme
-

Zwariowane melodie wracają. Kojot jest ofiarą, nie złoczyńcą!

2 Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia (2016) – budżet: 135 mln $ - box office: 245,6 mln $
-

Powstanie nowy aktorski film o Wojowniczych Żółwiach Ninja! Co z projektem dla dorosłych?

3 3. Silent Hill 2 Remake
-

Przecieki potwierdzone. Remake Silent Hill 2 zadebiutował na kolejnej platformie

4 Hitman
-

Nietypowy crossover w Hitman: World of Assassination. Do gry trafi... Eminem

5 1. Aaron Taylor-Johnson - kurs +175
-

Dziki Aaron Taylor-Johnson na planie Werwulfa. Pierwsze zdjęcia

6 Powrót do Silent Hill
-

Klimatyczny zwiastun horroru Powrót do Silent Hill. Adaptacji gry pełna kultowych potworów!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e09

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e19

Starożytni kosmici

s2025e226

Moda na sukces

s27e08

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e08

The Graham Norton Show

s58e32

s42e55

s2025e228

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jena Malone
Jena Malone

ur. 1984, kończy 41 lat

Yasmine Al Massri
Yasmine Al Massri

ur. 1978, kończy 47 lat

Björk
Björk

ur. 1965, kończy 60 lat

Jimmi Simpson
Jimmi Simpson

ur. 1975, kończy 50 lat

Goldie Hawn
Goldie Hawn

ur. 1945, kończy 80 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

10

Bestia we mnie: prawdziwa historia. Kto zainspirował postać Nile'a Jarvisa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV