Nowy szlagier science fiction bije rekordy oglądalności. Nawet serwery padły

Wiedzieliśmy, że Jedyna, nowy serial science fiction autorstwa twórcy legendarnego Breaking Bad, Vince'a Gilligana, robi w sieci prawdziwą furorę. Dopiero teraz możemy jednak przekonać się, jak gigantyczną popularnością cieszy się produkcja. Apple TV+ podało do wiadomości, że Pluribus pobiło rekord wszech czasów platformy w materii największej oglądalności premiery serialu aktorskiego, bijąc najlepszy wynik należący wcześniej do otwarcia 2. sezonu Rozdzielenia.

Doniesienia te potwierdzają także inne dane. Według firmy Luminate udostępnione 7 listopada pierwsze dwa odcinki Jedynej w ciągu 7 dni od swojego debiutu zanotowały poziom 6,4 mln godzin emisji. Choć jest to dopiero 4. rezultat jeśli chodzi o wszystkie platformy VOD w analizowanym tygodniu, przed serialem znalazły się tylko produkcje mające znacznie większą liczbę odcinków.

Jakby tego było mało, Pluribus doprowadziło do przeciążenia serwerów odpowiadających za funkcjonowanie aplikacji Apple TV+. Ujawniono, że tuż po premierze serialu przed 2 tygodniami rzeczona aplikacja przestała działać nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w kilkunastu innych państwach na świecie.

Matt Cherniss, szef działu programowego Apple TV, komentuje te informacje w sposób następujący:

Rzadko zdarza się, by podtrzymywanie tajemnic wokół serialu, który uwielbiamy, było tak przyjemne i satysfakcjonujące, jak w przypadku Pluribus . Niezwykle oryginalny pomysł Vince'a zachwycił nas od pierwszej chwili, podobnie jak genialny sposób, w jaki tchnął on życie w tę opowieść. To niesamowite patrzeć, jak widzowie na całym świecie dają się porwać temu prowokującemu do myślenia, wnikliwemu i mrocznie zabawnemu serialowi, którego fabularne korzenie tkwią w człowieczeństwie, i który ma wyjątkową obsadę pod przewodnictwem utalentowanej Rhei Seehorn. Nie możemy się doczekać, aż widzowie zanurzą się w tej tajemnicy głębiej.

Z nie tylko kronikarskiego obowiązku musimy dodać, że Jedyna nie ma już 100% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes - w tym tygodniu pojawiła się pierwsza negatywna opinia krytyka.

