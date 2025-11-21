Nowy szlagier science fiction bije rekordy oglądalności. Nawet serwery padły
Megahit science fiction od Apple TV+ cieszy się tak wielką popularnością, że pozwala mu ona na bicie rekordów jeśli chodzi o poziom oglądalności. Jedyna, znana także jako Pluribus, doprowadziła nawet do przeciążenia serwerów.
Wiedzieliśmy, że Jedyna, nowy serial science fiction autorstwa twórcy legendarnego Breaking Bad, Vince'a Gilligana, robi w sieci prawdziwą furorę. Dopiero teraz możemy jednak przekonać się, jak gigantyczną popularnością cieszy się produkcja. Apple TV+ podało do wiadomości, że Pluribus pobiło rekord wszech czasów platformy w materii największej oglądalności premiery serialu aktorskiego, bijąc najlepszy wynik należący wcześniej do otwarcia 2. sezonu Rozdzielenia.
Doniesienia te potwierdzają także inne dane. Według firmy Luminate udostępnione 7 listopada pierwsze dwa odcinki Jedynej w ciągu 7 dni od swojego debiutu zanotowały poziom 6,4 mln godzin emisji. Choć jest to dopiero 4. rezultat jeśli chodzi o wszystkie platformy VOD w analizowanym tygodniu, przed serialem znalazły się tylko produkcje mające znacznie większą liczbę odcinków.
Jakby tego było mało, Pluribus doprowadziło do przeciążenia serwerów odpowiadających za funkcjonowanie aplikacji Apple TV+. Ujawniono, że tuż po premierze serialu przed 2 tygodniami rzeczona aplikacja przestała działać nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w kilkunastu innych państwach na świecie.
Matt Cherniss, szef działu programowego Apple TV, komentuje te informacje w sposób następujący:
Z nie tylko kronikarskiego obowiązku musimy dodać, że Jedyna nie ma już 100% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes - w tym tygodniu pojawiła się pierwsza negatywna opinia krytyka.
Niedocenione seriale science fiction. Czas dać im drugą szansę
Źródło: Deadline
