Najlepsze seriale science fiction. Ranking dramatów pokazujących siłę gatunkowego miksu

Science fiction to nie tylko wysoko budżetowe hity kinowe. To także intrygujące produkcje odcinkowe, które ostatnimi czasy zyskują na coraz większym znaczeniu. Wśród nich wyjątkowy zbiór stanowią dramaty science fiction, które przeplatają elementy wstrząsającego obrazu wraz z porywającą wizją fikcyjnych światów. Czy to mowa o rozległych galaktycznych eposach, czy o przyziemnym życiu, które lada moment zakłócą nadprzyrodzone zjawiska, takie połączenie gatunków wiążę się z niesamowitymi emocjami.

W ciągu kilku ostatnich lat byliśmy świadkami ożywienia fantastyki naukowej przez twórców filmowych i serialowych. Przypomnijmy sobie zatem najlepszą rozrywkę z grupy odcinkowych dramatów science fiction. W tym celu przygotowaliśmy dla Was galerię, w której odnajdziecie wyróżniane pozycje z badanego gatunku. Zestawienie pochodzi ze strony internetowej Ranker, na której tworzone są tematyczne rankingi. Na kształt i ostateczny rezultat wpływ mają użytkownicy portalu, czyli widzowie i fani popkultury.

Najlepsze dramaty science fiction ostatnich lat - ranking seriali

46. Wojna światów

Najlepsze dramaty science fiction wszech czasów - ranking seriali

Jeśli już poznaliście najlepsze tytuły minionych lat, czas na skonfrontowanie tych wyników z najlepszymi dramatami science fiction wszech czasów. Przed Wami top 30 i inne spojrzenie na wcześniejszych zwycięzców.