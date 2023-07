DC - ten film jednak nie został usunięty z Batgirl. Zobaczcie, jak Scooby-Doo pędzi na ratunek Lidze Sprawiedliwości!

Fot. Materiały prasowe

Scooby-Doo! and Krypto, Too! jednak nie zostało wrzucone do szafy z Batgirl. Warner Bros. opublikowało oficjalny zwiastun filmu, który 26 września 2023 trafi do sprzedaży w USA. Zobaczcie, jak wygląda crossover Scooby'ego z DC.

Fred, Daphne, Velma, Kudłaty i Scooby-Doo są na tropie kolejnej zagadki. Grupa detektywów będzie musiała odnaleźć samą Ligę Sprawiedliwości, której członkowie zniknęli w tajemniczych okolicznościach. Na szczęście, nie są sami. W tej misji pomoże im sam super-psiak Krypto!

Scooby-Doo! and Krypto, Too! - zwiastun filmu

Scooby-Doo! and Krypto, Too! - informacje

Film wyreżyseruje Cecilia Aranovich Hamilton. Scenariusz napisał T.K. O’Brian.

W obsadzie głosowej gangu Scooby'ego powracają: Frank Welker jako Scooby-Doo i Fred Jones, Matthew Lillard jako Kudłaty, Kate Micucci jako Velma Dinkley i Grey Delisle jako Daphne Blake i Wonder Woman. W filmie usłyszymy także P.J. Byrne, Victorię Grace, Charlesa Halforda (Lex Luthor), Nolana Northa (Joker i Superman), Tarę Strong (Helen, Lois Lane i Harley Quinn), Freda Tatasciore'a, Jamesa Arnolda Taylora i Niccole Thurman.