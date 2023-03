Scooby-Doo i Krypto - animacja odpisana od podatku wyciekła do sieci. Batgirl będzie następna?

materiały prasowe

Warner Bros. Discovery podjęło kilka kontrowersyjnych decyzji w ostatnim czasie, między innymi wycofanie Batgirl mimo tego, że produkcja została już nakręcona. Innym tytułem usuniętym przez studio jest Scoob!: Holiday Haunt, który także był już na zaawansowanym etapie tworzenia.

Ten sam los spotkał inną animację zatytułowaną Scooby-Doo! And Krypto, Too!, która teraz wyciekła w całości do sieci. Nie podamy informacji, gdzie można ten film obejrzeć z oczywistych względów, ale trwająca 78 minut animacja najpierw pojawiła się na 4chan, a potem rozprzestrzeniła się po internecie. Przypomnijmy, że film nie został ostatecznie wypuszczony do kin, chociaż planowano to zrobić jesienią 2022 roku. Scooby-Doo! And Krypto, Too! został odpisany od podatku, aby zminimalizować straty. W obsadzie głosowej pojawili się: Frank Welker, Grey Griffin, Matthew Lillard, Kate Micucci, P.J. Byrne, Victoria Grace, Charles Halford, Nolan North, Tara Strong, Fred Tatasciore, James Arnold Taylor i Niccole Thurman.

Batgirl spotka ten sam los?

Przypomnijmy, że po odpisaniu filmu od podatku, jedyną możliwością zobaczenia filmu jest jego "niekontrolowany" wyciek do sieci. Studio nie może wypuścić już tego filmu do kin, na straeming oraz na nośniki, bo nie możne na takiej produkcji zarabiać. Wyciek do sieci nie spotka się jednak z większymi konsekwencjami po stronie studia, więc wielu uważa, że kiedyś to nastąpi w przypadku Batgirl.