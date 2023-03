DCU - Ben Affleck wyreżyseruje film o Batmanie? Plotka zaskakuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ben Affleck został przedstawiony jako Bruce Wayne w filmie Batman v Superman: Świt sprawiedliwości z 2016 roku. Tak zaczęła się jego przygoda Mrocznego Rycerza w DCEU. Jednak gdy James Gunn i Peter Safran awansowali, stając na czele superbohaterskiego uniwersum, zostało potwierdzone, że aktor nie wróci jako Batman, a występ we Flashu będzie jego ostatnim. Według nowej plotki, Ben Affleck nie zamierza jednak jeszcze żegnać się z bohaterem.

Nowe doniesienie z Above the Line sugeruje, że Ben Affleck może objąć posadę reżysera przy filmie The Brave and the Bold. Produkcja ma opowiadać o Batmanie, Robinie i być początkiem Bat Family w DCU.

DCU - Ben Affleck wyreżyseruje film o Batmanie?

Choć ta informacja nie została oficjalnie potwierdzona przez DC Studios, to warto pamiętać, że sam James Gunn przyznał, że prowadzą rozmowy z Benem Affleckiem na temat wyreżyserowania jednej z produkcji DCU. Nie było jednak do tej pory wiadomo, o jaką może chodzić. A trzeba przyznać, że The Brave and the Bold, biorąc pod uwagę to, jak dobrze aktor zna tę postać, wydaje się dobrym wyborem.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1603211850681704448

