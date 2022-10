Scorn z globalną premierą. Kiedy gra zostanie odblokowana?

Ebb Software

Inspirowana twórczością Beksińskiego oraz Gigera gra Scorn ukaże się już 14 października. Premiera jednak nie będzie miała miejsca o północy, ale w samo południe czasu polskiego. Co więcej, twórcy poinformowali, że będzie to globalna premiera, więc nie ma powodu ku temu, by przeskakiwać między różnymi regionami w celu zagrania przed innymi.

Aby móc jednak zagrać od samego południa, bez dodatkowego oczekiwania na instalację tytułu, można go pobrać w ramach opcji preload. Wówczas od razu po odblokowaniu gracze będą mogli wskoczyć w ten ciekawy, aczkolwiek odrażający świat, w jakim znalazł się główny bohater.

https://twitter.com/scorn_game/status/1579819184523218944

Scorn dostępne będzie na PC oraz konsoli Xbox Series S/X. Przypominamy również, że tytuł ten od początku dostępny będzie w ramach usługi Xbox Game Pass.