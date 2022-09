Silent Hill: The Short Message ocenione w Korei. Nadciąga nowa odsłona słynnego cyklu?

fot. Konami

Wygląda na to, że coś rzeczywiście dzieje się z marką Silent Hill. Odpowiednik PEGI z Korei Południowej nadał bowiem kategorię wiekową grze zatytułowanej Silent Hill: The Short Message. Na tym jednak póki co się skończyło. Nie ujawniono ani platform docelowych, ani też przybliżonej daty premiery. Nadanie kategorii wiekowej zostało zlecone przez wydawcę UNIANA - to firma, z której usług na rynku koreańskim korzysta Konami.

Tajemnicą pozostaje, czy Silent Hill: The Short Message to pełnoprawna produkcja, o której tyle plotkuje się w ostatnich miesiącach i nad którą rzekomo ma pracować polskie Bloober Team, czy może jakiś mniejszy twór zmierzający wyłącznie na urządzenia mobilne, lub co gorsza, przeznaczony tylko na azjatycki rynek. Czas pokaże, z czym mamy do czynienia w tym przypadku.