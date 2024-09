Scott Adkins znów kopie tyłki. Zwiastun filmu akcji Take Cover

Fot. Materiały prasowe

Take Cover to nowy film akcji z udziałem Scotta Adkinsa, w którym znów będzie pokazywał swoje umiejętności w walce, kopiąc tyłki zbirów. Za kamerą stoi Nick McKinless, dla którego jest to debiut reżyserski. Jest on doświadczonym kaskaderem, pracującym przy takich tytułach jak Szybcy i wściekli 10, Gangi Londynu i Kingsman: Złoty krąg.

Take Cover - zwiastun

Take Cover - o czym jest film?

Bohaterem jest wypalony zawodowo snajper, który zostaje uwięziony w apartamencie przez zabójczą konkurentkę. Musi znaleźć sposób, by przeżyć i uciec w sytuacji, w której nie ma gdzie się ukryć.

W obsadzie znajduje się również Alice Eve w roli czarnego charakteru. Aktorka znana jest między innymi z filmu W ciemność. Star Trek. W rolę kumpla głównego bohatera wciela się Jack Parr.

Światowa premiera filmu Take Cover na VOD odbędzie się 4 października. Wcześniej fani z różnych krajów zobaczą Adkinsa w kinowym akcyjniaku The Killer's Game.