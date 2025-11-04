Milestone ujawnia kolejne szczegóły rozgrywki w Screamer. Wideo przedstawia System Echo

fot. Milestone

Reklama

Włoskie studio Milestone opublikowało nowy materiał poświęcony grze Screamer. W wywiadzie, dostępnym na oficjalnym kanale YouTube, Federico Cardini i Michele Caletti koncentrują się na rozgrywce, a przede wszystkim na jednym z kluczowych elementów produkcji – Systemie Echo.

System Echo opiera się na dwóch zasobach: Sync oraz Entropii. Sync można gromadzić zarówno pasywnie, jak i poprzez wykonanie Aktywnego Przełączenia – manewru zmiany biegu zsynchronizowanego z automatyczną skrzynią pojazdu. Zgromadzony Sync pełni kilka funkcji, umożliwiając między innymi uzyskanie krótkotrwałego przyspieszenia lub aktywowanie osłony.

Wykorzystywanie Sync generuje drugi zasób – Entropię, która zasila ofensywne umiejętności Strike oraz Overdrive. Strike to potężny atak pozwalający niszczyć przeciwników, natomiast Overdrive to tryb wzmocnienia zwiększający prędkość, zapewniający ochronę i ułatwiający eliminację rywali, ale jednocześnie obarczony ryzykiem eksplozji pojazdu po zderzeniu z przeszkodą. Umiejętne zarządzanie Entropią ma być kluczem do sukcesu w wyścigach.

Screamer zadebiutuje w 2026 roku na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Tytuł połączy klasyczne wyścigi z elementami akcji i taktycznym planowaniem.