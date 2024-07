Superbohaterski film Disneya doczeka się rebootu? Aktor ma wizję: "To powinien być serial"

Fot. Materiały prasowe

Choć Sky High od Disneya było sporym sukcesem i zebrało wierne grono fanów, to nie doczekało się sequela. Teraz, po niemal dwudziestu latach od premiery kinowej, jest możliwe wskrzeszenie marki. Przynajmniej według jednego z aktorów, który grał w oryginalnym filmie.

Bruce Campbell w rozmowie z portalem Collider wyjawił, że nie tylko chętnie wróciłby do roli trenera Boomera, który trenował nowe pokolenie herosów, ale ma również pomysł na projekt. Jego zdaniem Sky High to idealny materiał na serial i właśnie w takiej formie najlepiej by się sprawdził.

To powinien być serial telewizyjny na Peacock. Idealnie sprawdziłby się w tym formacie, ponieważ śledzisz losy licealistów, z tą różnicą, że są superbohaterami. Gwiazdy musiałyby mi sprzyjać, żebym wrócił, ale nigdy nie mów nigdy. W końcu to Kurt Russell. Musiałbym ponownie z nim współpracować, już trzeci raz. Pracowałem też jego synem, Wyattem, nad Lodge 49. Znam wszystkich Russellów!

Sky High to film Disneya, który zadebiutował w 2005 roku. Opowiadał o losach Willa (Michael Angarano), który rozpoczynał naukę w szkole dla superbohaterów. Chłopak miał jednak pewien problem, ponieważ choć jego rodzice byli sławnymi i potężnymi herosami, to jego moce do tej pory jeszcze się nie ujawniły, a pozostali rówieśnicy już je mieli.

Choć były pomysły na sequel, ten ostatecznie nie powstał. Wielu fanów jednak nigdy nie przestało na niego czekać. Na poniższym wpisie z X widać zresztą, że tytuł wciąż wzbudza duże emocje.

