Sky High - reżyser o planach na kontynuację komedii superbohaterskiej. "Niech Marvel zrobi kolejny!"

Mike Mitchell to reżyser, który dał kinu wiele dobrych, wyreżyserowanych samodzielnie animacji, które niejednokrotnie podbiły serca publiczności. Jest on odpowiedzialny m.in. za stworzenie filmu Trolle, Lego: Przygoda 2, a także nadchodzącej Kung Fu Pandy 4, która w tej chwili ma 74% pozytywnych ocen od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes na podstawie 47 wpisów. Mike Mitchell był również odpowiedzialny za film Sky High z 2005 roku, w którym grał Kurt Russell. Był to oryginalny, superbohaterski film Disneya jeszcze przed wykupieniem przez Myszkę Miki Kinowego Uniwersum Marvela.

Okazuje się, że film nie umknął uwadze Kevina Feige, który to bardzo tę produkcję polubił. Mike Mitchell zdradził, co miał na jej temat do powiedzenia.

Wiem, że Kevin Feige to duży fan Sky High. Od razu po premierze spotkał się ze mną i rozmawialiśmy o tym filmie. Cała jego ekipa pokochała Sky High, ponieważ była to pierwsza komedia superbohaterska, która bawiła się gatunkiem, ale jednocześnie go honorowała. I nie było to stworzone pod Marvelem. To było zanim Disney przejął Marvela. [...] Disney bardzo boi się Marvela! Tylko Marvel może robić filmy superbohaterskie. To świetnie! Niech Marvel zrobi kolejny! To byłoby fajne. Jestem na to gotowy.

Sky High - opis fabuły

W tej super przygodzie ze studia Walt Disney Pictures występują prawdziwe gwiazdy Hollywood - Kurt Russell i Kelly Preston. Syn legendarnych super bohaterów Commandera - (Russel) i Jetstream (Preston), młody Will Stronghold rokuje wielkie nadzieje, gdy podejmuje naukę w elitarnej szkole nastawionej na kształcenie współczesnych super bohaterów. U Willa jeszcze nie objawiła się jego super moc i wydaje się, że będzie dorastał jako zwykły chłopak. Do czasu. , wkrótce Will odkrywa co jest jego prawdziwą siłą i przekonuje się, że aby stać się bohaterem trzeba być lojalnym wobec innych i pracować w zespole.