Script Fiesta 2022 - znamy jury konkursu głównego 11. edycji festiwalu. Do wygrania aż 50 tysięcy złotych!

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Script Fiesty – jedynego w Polsce i jednego z największych w tej części Europy festiwalu scenarzystów. Od 30 marca do 2 kwietnia 2023 r. w stołecznym Kinie Elektronik odbywać się będą warsztaty, spotkania z twórcami i projekcje filmów. Jak co roku w ramach festiwalu przeprowadzone zostaną konkursy, do których można przesyłać już zgłoszenia. Ich zwycięzców wyłonią m.in. Ilona Łepkowska, Agnieszka Smoczynska, Dorota Kedzierzawska, Jerzy Stuhr, Szczepan Twardoch, Jerzy Antczak i Janusz Majewski.

Script Fiesta to jedyny w naszym kraju festiwal filmowy, który w centrum swojej uwagi stawia scenarzystów. W tym roku – pomiędzy 30 marca a 2 kwietnia 2023 r. – Warszawska Szkoła Filmowa zorganizuje go już po raz jedenasty. Jak zawsze, w jego ramach przeprowadzone zostaną dwa konkursy – konkurs główny oraz konkurs na koncepcję serialu telewizyjnego lub internetowego.

Do pierwszego z nich twórcy mogą zgłaszać swoje filmy fabularne, które miały premierę kinową lub cyfrową w ciągu ostatnich 12 miesięcy (od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r.). Zgłoszenia można przesyłać do 15 stycznia 2023 r. do godziny 16.00, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej festiwalu. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości aż 50 tys. zł.

Script Fiesta 2022

W kapitule konkursu głównego 11. edycji Script Fiesty zasiądą: reżyserka (Córki dancingu, The Silent Twins) – Agnieszka Smoczyńska, scenarzystka i producentka (Och, Karol, Kogel-mogel, Zołza) – Ilona Łepkowska, reżyserka i scenarzystka (Jutro będzie lepiej, Żużel) – Dorota Kędzierzawska, aktor i reżyser (Korowód, Obywatel) – Jerzy Stuhr, reżyser (Noce i dnie, Chopin. Pragnienie miłości) – Jerzy Antczak, pisarz (Morfina, Król) – Szczepan Twardoch, a także reżyser (Złoto dezerterów, Excentrycy, Czarny mercedes) – Janusz Majewski.

Konkurs na koncepcję serialu telewizyjnego lub internetowego przeprowadzony zostanie dwuetapowo. Aby zgłosić się do pierwszego etapu, należy do 31 stycznia przesłać jednostronicowy synopsis serialu. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybranych zostanie maksymalnie dziesięć, których autorzy przejdą do drugiego – finałowego – etapu. Ci, którzy się do niego zakwalifikują, zostaną poproszeni o rozwinięcie projektu do postaci scenariusza pilotażowego odcinka serialu. Dla finalistów zorganizowane zostaną dodatkowe warsztaty w Warszawskiej Szkole Filmowej. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 20 tys. zł.

W jury konkursu na koncepcję serialu telewizyjnego lub internetowego zasiądą: reżyserka i scenarzystka (Mój Nikifor, Plac Zbawiciela, Papusza) – Joanna Kos-Krauze, krytyk filmowy, konsultant scenariuszowy i scenarzysta (Wszystkie nasze strachy, The Office PL) – Michał Oleszczyk, a także scenarzysta (Prawo Agaty, Wataha, Odwilż) – Piotr

Szymanek.