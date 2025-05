Mogliśmy mieć męskiego Taskmastera w MCU. Ten aktor prawie otrzymał rolę

Źródło: Marvel

Reklama

Debiutując w MCU, Taskmaster przeszedł znaczącą zmianę. Z komiksowego byłego agenta T.A.R.C.Z.Y., Anthony'ego Mastersa, w filmie Czarna wdowa stał się córką generała Dreykova (w tej roli Olga Kurylenko). Okazuje się jednak, że początkowo nie planowano takiego rozwiązania. Potwierdził to aktor O.T. Fagbenle, który niemal został obsadzony w tej roli.

fot. materiały prasowe

Mogliśmy mieć męskiego Taskmastera w MCU

W wywiadzie dla The Direct O.T. Fagbenle ujawnił, że brał udział w przesłuchaniach do zupełnie innej wersji Taskmaster niż ta, którą ostatecznie przedstawiono w Czarnej wdowie. Pierwotnie miał wcielić się w tę postać, a nie w Ricka Masona. Swoją koncepcję Taskmastera opisał jako "typ maniakalnego charakteru z afrykańskim akcentem". Fagbenle podobno zaszedł daleko w procesie castingowym, ponieważ "on albo ktoś inny" miał dostać tę rolę. Ostatecznie jednak ta wersja Taskmastera została porzucona, a aktorowi zaproponowano rolę Ricka Masona.

Fagbenle przyznał, że nadal chętnie zaprezentowałby swoją wersję Taskmastera, przykładowo w formacie pokroju serialu What If...?. Co do Ricka Masona, nie wiadomo, kiedy zobaczymy go ponownie. Aktora ostatnio można było zobaczyć u boku Samuela L. Jacksona w serialu Tajna Inwazja. Fagbenle nie kryje, że brak jego cameo w najnowszej produkcji MCU był dla niego rozczarowaniem.

- Oto, co powiedziałem Erickowi Pearsonowi: "Stary, czemu pomijasz mnie w Thunderbolts*"? - zażartował aktor.

Zobacz także: Jaką rolę ma Taskmaster w Thunderbolts*? Ciężko w to uwierzyć

Najdziwniejsze moce bohaterów DC i Marvela