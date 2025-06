fot. Neon // Deadline Sean Baker po prawej

Zdobywca czterech Oscarów oraz Złotej Palmy za film Anora nie spieszy się z wyborem kolejnego projektu. Reżyser w podcaście serwisu The Hollywood Reporter przyznał, że nie jest jeszcze pewny, jaki film nakręci i wciąż poszukuje pomysłów. Dodał, że nie zamierza tworzyć produkcji o superbohaterach.

Nie spodziewajcie się filmu Marvela. To się nie wydarzy. Celowo pozostanę za tym samym kółkiem i z mniej więcej tym samym budżetem. Myślę, że lubię pracować w tej 100% niezależnej przestrzeni.

Sean Baker nie byłby pierwszym uznanym reżyserem wywodzącym się z kina niezależnego, który próbowałby swoich sił przy wysokobudżetowych produkcjach komiksowych. Przed nim była np. Chloé Zhao, zdobywczyni Oscara za Nomadland, która nakręciła Eternals. Twórca dodał:

Nie pracuję nawet dla mini studia. Robię swój film niezależnie, a potem idę oldskulową drogą, miejmy nadzieję, wojny licytacyjnej lub kogoś, kto udziela licencji na film. Myślę, że to jedyny sposób na pełną autonomię i kontrolę nad swoją wizją. Więc właśnie tak będzie. Spodziewajcie się więcej tego samego.

Przypomnijmy, że twórca jest zagorzałym fanem kina niezależnego. Podczas odbierania nagrody za Anorę na gali Independent Spirit Awards 2024 powiedział, że niektórzy chcą kręcić osobiste filmy, które są przeznaczone do dystrybucji kinowej, a których tematyka nigdy nie dostałaby zielonego światła od dużych studiów. Pragnie całkowitej swobody artystycznej i obsadzania osób odpowiednich do roli, a nie tych, którzy samym nazwiskiem i popularnością mają przyciągać do kin. Po tej przemowie reżyser dostał duże brawa od publiczności.

