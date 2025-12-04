Diddy kontra Netflix - batalia trwa. Platforma odpowiedziała na zarzuty

fot. Netflix

Reklama

Na Netflixie zadebiutował serial dokumentalny zatytułowany Sean Combs: The Reckoning, który opowiada o znanym raperze pod pseudonimem Diddy. Przebywa on obecnie w więzieniu. Całość wyprodukował Curtis Jackson, czyli słynny 50 Cent.

Godziny szczytu 4 to fatalny pomysł. Hollywood nie chce filmu - budżet wysoki

Zespół prawników Diddy'ego przed premierą serialu zaatakował Netflixa i Jacksona. Przedstawiciele Combsa uznali, że platforma nielegalnie weszła w posiadanie materiałów wideo, które wykorzystano w serialu. Do tego zarzucono Jacksonowi osobistą chęć zemsty na Diddym i produkowanie "paszkwilu". Jackson tłumaczył, iż wszystkie materiały pozyskano legalnie od człowieka bliskiego Diddy'emu, którego tożsamości nie chciał zdradzać, aby zapewnić mu bezpieczeństwo. Teraz Netflix sam odpowiedział na zarzuty kierowane w kierunku platformy:

Twierdzenia w sprawie Sean Combs: The Reckoning są fałszywe. Projekt nie ma powiązania z rozmowami z przeszłości pomiędzy Netflixem a Seanem Combsem. Materiały wideo zostały pozyskane w legalny sposób. To nie jest żaden paszkwil ani akt zemsty. Curtis Jackson jest producentem wykonawczym, ale nie posiada kontroli kreatywnej. Żadnemu z uczestników projektu nie zapłacono za wzięcie w nim udziału.