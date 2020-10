Sean Connery nie żyje. Legendarny agent 007 odszedł w wieku 90 lat

fot. materiały prasowe

Informacje o śmierci Seana Connery'ego ogłosiła jego rodzina, a została ona opublikowana jako pierwsza przez brytyjskie BBC.

Sean Connery urodził się w Szkocji 25 sierpnia 1930 roku. Pierwsze kroki w aktorstwie stawiał w 1954 roku, ale po raz pierwszy główna rolę zagrał w 1957 roku w filmie telewizyjnym Blood Money. Grał tam boksera, którego kariera powoli upada.

Oczywiście sławę i ekranową nieśmiertelność przyniosła mu rola pierwszego odtwórcy agenta 007. Jako James Bond zadebiutował w 1962 roku w filmie Doktor No. Według informacji o role wówczas walczyły tacy znani aktorzy jak Richard Burton, Cary Grant i Rex Harrison, a Connery dostał ją dzięki Dianie Broccoli, żonie producenta filmu, która go przekonała do szkockiego aktora. Łącznie Jamesa Bonda zagra siedmiokrotnie.

Jednak legendarnych ról, o których nigdy nie zapomnimy było o wiele więcej. Wystarczy wymienić takie filmy jak Imię róży, Indiana Jones i ostatnia krucjata, Nieśmiertelny, Nietykalni (nagrodzony Oscarem za tę kreację), Polowanie na Czerwony Październik, Twierdza, czy nawet głos Draco w filmie fantasy Ostatni smok i wiele innych. Każdy jego występ jakoś się wyróżniał i zapadał w pamięć.

Decyzję o zakończeniu kariery podjął po spektakularnej klapie komiksowego filmu Liga niezwykłych dżentelmenów z 2003 roku. Wówczas stwierdził, że jest zmęczony aktorstwem. Pomimo różnych prób, nigdy nikt go nie przekonał do powrotu.

Można wspomnieć też o również słynnej ciekawostce, bo Sean Connery dostał propozycję zagrania Gandalfa w trylogii Władca Pierścieni, ale aktor odmówił i ostatecznie rola trafiła do Sir Iana McKellena.

W swojej karierze był wyróżniany również Złotymi Globami oraz nagrodami BAFTA. Między innymi te nagrody dostał za role w Indiana Jones i Ostatnia Krucjata, Nietykalnych oraz Polowaniu na Czerwony Październik.