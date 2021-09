Sean Connery w komiksie DC. Ta grafika przypomni Wam Polowanie na Czerwony Październik

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W Stanach Zjednoczonych ukazał się komiks Aquaman: 80th Anniversary, będący celebracją 80. rocznicy debiutu władcy mórz i oceanów w świecie powieści graficznych DC. W tej chwili jest o nim głośno z zaskakującego powodu: w jednej z historii pojawiła się bowiem postać, która wygląda jak portretowany przez Seana Connery'ego kapitan Marko Ramius z niezwykle popularnego również w Polsce filmu Polowanie na Czerwony Październik.

Przypomnijmy, że wyreżyserowana przez John McTiernan produkcja z 1990 roku przedstawiała losy radzieckiego atomowego okrętu podwodnego, którego dowódca, Ramius, postanowił zdezerterować w trakcie dziewiczego rejsu chluby sowieckiej marynarki wojennej - po ogłoszeniu tej decyzji władze ZSRR ścigały okręt.

W nowym komiksie Aquaman spotkał gigantyczną kałamarnicę, która za pomocą swoich macek zatrzymała łódź atomową. Załoga zaczęła wystrzeliwać torpedy w kierunku stworzenia, lecz to posunięcie mogło doprowadzić do katastrofy. Heros postanowił uratować zarówno okręt, jak i kałamarnicę, pozwalając torpedom uderzać w niego samego - po uwolnieniu zwierzęcia rozwścieczony bohater przedostał się na łódź, gdzie wdał się w konfrontację z kapitanem. Choć czytelnicy nie poznali jego imienia i nazwiska, ten ostatni do złudzenia przypominał filmowego Ramiusa. Oceńcie sami:

Aquaman: 80th Anniversary - plansza