Kapitan Marvel ma nową moc - jest jak Superman. Wraca okryty złą sławą kostium

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W Stanach Zjednoczonych zadebiutował zeszyt Captain Marvel #32. Do uniwersum Domu Pomysłów powrócił w nim Vox Supreme - w 2019 roku w historii The Last Avenger uwięził on Carol Danvers w zbroi, która odebrała bohaterce kontrolę nad własnym ciałem. Heroina mogła jedynie przyglądać się, jak pancerz uderza w kolejnych Mścicieli, nie mogąc również pomóc balansującym na granicy życia i śmierci przedstawicielom rasy Kree.

Wspomagana przez Iron Mana Danvers w nowym komiksie koniec końców zdołała przejąć kontrolę nad zbroją, odkrywając, że Vox Supreme tym razem uwięził w niej członkinię Strażników Galaktyki, Phylę-Vell. Ta ostatnia ujawniła większy plan łotra: dąży on do opanowania wszystkich postaci, które w przeszłości nosiły tytuł Kapitan Marvel - kolejną osobą na liście jest Kamala Khan aka Ms. Marvel.

Co ciekawe, w tym samym zeszycie protagonistka zademonstrowała nową moc, budzącą wyraźne skojarzenia z laserowym wzrokiem Supermana. W trakcie walki z ukrywającą się w pancerzu Phylą-Vell Danvers skumulowała energię fotonową nie w swoich dłoniach, a w oczach - zrobiła to po raz pierwszy w historii.

Oto plansze z komiksu: