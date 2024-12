Reżyserka o scenie śmierci w Yellowstone. Komentuje szokujące wydarzenia z 11. odcinka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Yellowstone w sezonie 5B zaskakuje. Po wyemitowaniu 3 odcinków zginęły już dwie ważne postaci dla fabuły. The Hollywood Reporter porozmawiał z reżyserką Christiną Voros o wydarzeniach, które miały miejsce ostatnio w serialu.

Reżyserka komentuje wydarzenia z 11. odcinka Yellowstone

W końcówce 11. epizodu Sarah Atwood, w którą wcielała się Dawn Olivieri, została zastrzelona przez wynajętych zabójców. Twórczyni została zapytana o to, jak zbudowała odcinek tak, żeby widzowie do końca nie domyślili się, że skończy się on tak tragicznie.

Konstrukcja należy w całości do Taylora [Sheridana]. Jeśli chodzi o wykonanie, miał to być szok. Miało się to pojawić znikąd. Myślę, że to dowodzi talentu Wesa [Bentleya] i Dawn [Olivieri] jako aktorów i relacji, którą razem stworzyli w tym serialu, że jesteś tak pochłonięty zaciekłością kłótni, która właśnie się wydarzyła, że ​​nie widzisz co nadchodzi. Ona tego nie widzi. On tego nie widzi. Więc wszystko było zawarte w scenariuszu.

Serwis zapytał się również ile razy musieli kręcić wspomnianą scenę kłótni między Jamiem a Atwood.

Ich ostatnią wspólną sceną była ich bezpośrednia kłótnia. Pracując z Dawn i Wesem, czasem musisz się wycofać z dalszego kręcenia, żeby zobaczyć, co wymyślą. Zdecydowanie zdarzały się momenty, kiedy myślałam: "OK, mamy scenę, wszystko jest. Zróbmy to jeszcze raz", ponieważ zawsze podnosili poziom, wybierając nieco inną opcję. Czułam się szczęściarą, że mogłam to obserwować i być częścią tych różnic i zmian w każdym ujęciu. To jak pójście do teatru. W każdej wersji ujęcia wnosili coś innego. Więc nie pamiętam, ile razy to zrobiliśmy. Wiedziałam tylko, że chciałam, żebyśmy mogli kontynuować, aby zobaczyć, jak zagrają następnym razem.

W najnowszym odcinku pokazano, w jaki sposób John Dutton został zamordowany. Jednak scenę kręcono z dublerem, ponieważ Kevin Costner opuścił serial. Serwis spytał się reżyserki o to, jak ją nakręcili bez głównej gwiazdy.

Pytanie, na które odpowiadamy w tej sceną, nie jest co [się wydarzyło], ale jak. Już wiemy, co. I dla historii ważne było, aby ten ostatni moment był brutalny, ale także zapadający w pamięć. Taylor miał bardzo silne wyobrażenie tego, jaki był ten ostatni moment. Został on zaplanowany jako scena z daleka w długim korytarzu, z punktu widzenia podglądacza. I myślę, że jest to bardzo skuteczne. Jako widz jesteś w jakiś sposób oddalony i ucieleśniasz to, co dzieci czują w środku, ale nie mogą tego zobaczyć.

Ponadto Voros omówiła scenę, w której Beth ze łzami w oczach rozmawia z wodzem Rainwaterem (Gil Birmingham) o żalu, jaki odczuwa, że ​​nie może uratować rancza.

Ta scena jest jedną z moich ulubionych w tym sezonie serialu, ponieważ po raz pierwszy widzisz, jak Beth przyznaje się do przegranej wojny. Chociaż zawsze wiedzieliśmy, że jedynym powodem, dla którego walczy w tej bitwie, jest bycie żołnierzem swojego ojca; walczyła w tej bitwie dla niego. Ale rozdziera serce to, gdy widzi się, jak przyznaje, że pod jego nieobecność i z tego właśnie powodu nie może już chronić tego, co miała chronić, gdy żył. Więc to jest przygnębiające.

Yellowstone - premiera 12. odcinka piątego sezonu 5 grudnia na SkyShowtime.