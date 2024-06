Oscarowy aktor uważa, że teraz nie mógłby zagrać homoseksualisty. To ostatnia rola, jaka sprawiła mu radość

Fot. Materiały prasowe

Sean Penn wypowiedział się na temat heteroseksualnych aktorów, grających role gejów. Stwierdził w rozmowie z The New York Times, że w tych czasach nie miałby już szansy zagrać w Obywatelu Milk. Przypominamy, że w filmie wcielił się w homoseksualnego polityka Harveya i dostał za tę rolę drugiego Oscara w swojej karierze.

"Spędziłem 15 nieszczęśliwych lat na planach zdjęciowych. Obywatel Milk był ostatnim razem, kiedy dobrze się bawiłem" - wyznał Sean Penn w rozmowie z The New York Times. - "Nie mogłoby do tego dojść w tych czasach, czasach straszliwej przesady. To ograniczająca i pozbawiona sztuki polityka przeciwko ludzkiej wyobraźni.

Następnie trochę bardziej zagłębił się w to, dlaczego aktorstwo nie sprawiało mu później radości.

"Czuję, że aktor, który dostał główną rolę, jest znany w branży i dostaje duże wynagrodzenie, w pewnym sensie dostaje pozycję lidera w filmie i musi zjawiać się na planie z energią, a także w pewien sposób być ochroniarzem reżysera. Udawałem te rzeczy i było to wyczerpujące. Myślałem cały czas: Którą mamy godzinę? Kiedy nas puszczą do domu? [...]"

Dopiero po otrzymaniu scenariusza do filmu Christ Hall odnalazł w sobie na nowo energię.

Poczułem, że to może być przyjemne doświadczenie, a także, że będzie to dla mnie teraz istotne, może bardziej niż w przeszłości.