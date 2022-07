Sebastian Stan nie do poznania. Imponująca transformacja gwiazdy MCU do filmu

fot. Marvel Studios / Disney

Sebastian Stan może być gwiazdą MCU dzięki roli Zimowego żołnierza, ale obok widowisk Marvela możemy go zobaczyć też w niezależnym kinie artystycznym. Takim projektem jest A Different Man. Obecnie aktor pracuje na planie i z uwagi na to opublikował na Instagramie zdjęcie, pokazujące imponującą przemianę dzięki charakteryzacji i wstawkom protetycznym.

Sebastian Stan nie do poznania

Za charakteryzację odpowiada Mike Marino, który niedawno zdobył uznanie za pracę przy postaci Pingwina w filmie Batman. Nie jest to jedyna przemiana aktora. Ostatnio też przeszedł mniej drastyczną do roli w serialu Pam & Tommy.

fot. materiały prasowe / Instagram Sebastiana Stana

A tak wygląda na planie:

https://twitter.com/MidiasStan/status/1552109162183761920

https://twitter.com/expressceleb/status/1552280401980399617

Jest to opowieść o mężczyźnie z nerwiakowłókniakowatością, który musi przejść operację rekonstrukcji twarzy. Gdy stworzono sztukę na podstawie jego życia, bohater obsesyjnie podchodzi do aktora, który go gra.

W obsadzie są też Renate Reinsve i Adam Pearson. Za film odpowiada studio A24, znane z genialnych i docenianych produkcji osadzonych w różnych gatunkach. Aaron Schimberg reżyseruje na podstawie własnego scenariusza.

