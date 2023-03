Secret Invasion - Czarnobyl i Super Skrullowie z mocami herosów. Plotki o serialu Disney+ zaskakują

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Secret Invasion skupia się na inwazji Skrullów na Ziemię. Nick i Fury i Talos wspólnymi siłami będą musieli dowiedzieć się, którzy bohaterowie MCU są w rzeczywistości zmiennokształtnymi kosmitami. Przedmioty kolekcjonerskie ujawniły już, że jednym z antagonistów serii Disney+ będzie Gravik, przywódca Skrullów. Ale nowe doniesienia oferują trochę więcej szczegółów na temat złoczyńców.

The Cosmic Circus ujawniło, że serial Disney+ rozgrywa się w Ukrainie, ponieważ kluczową rolę w planach Skrullów może odgrywać Czarnobylska Elektrownia Jądrowa. Nie wiadomo jednak czy nazwa "Czarnobyl" zostanie użyta, czy po prostu będzie to miejsce adresowane jako nienazwana elektrownia jądrowa.

Na zwiastunie z D23 Fan Expo pokazano, że kosmici chcieli zbudować w podziemiach urządzenie, wymagające ogromnej mocy. Jednak nie było wiadomo, w jakim celu. Nowa plotka mówi, że potrzebują go, by stworzyć Super Skrullów - w komiksach była to elitarna grupa żołnierzy, która dostała supermoce, zwykle ziemskich herosów, ale czasem także innych kosmitów.

