Secret Invasion - kogo może zagrać Olivia Colman? Znacie go z komiksów: to przyjaciel Kapitana Ameryki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Pojawiła się nowa plotka na temat serialu Secret Invasion. Zdradza, w kogo może wcielić się wymieniona w obsadzie Olivia Colman. Uwaga - jest to postać z komiksów Marvela, która pojawiła się już na dużym ekranie. A przynajmniej jedna z jej wersji. Zobaczcie sami.

Przypominamy, że Secret Invasion to nadchodzący serial MCU, w którym Samuel L. Jackson jako Nick Fury zmierzy się z inwazją Skrullów na Ziemię. Pojawi się także Talos, którego widzieliśmy w Kapitan Marvel.

Secret Invasion - kogo zagra Olivia Colman?

The Illuminerdi donosi, że Olivia Colman zagra wersję bohatera znanego jako Union Jack. Trzy fikcyjne postacie nosiły to miano w komiksach Marvela: James Montgomery Falsworth, jego syn Brian Falsworth i Joseph Chapman.

Olivia Colman w Secret Invasion miałyby być prawdopodobnie wersją Briana Falswortha. Jednak nie wiadomo, jakiej płci. Warto też mieć na uwadze, że to wciąż plotka, a nie oficjalna informacja od Marvel Studios.

Fot. Marvel

Kim jest Union Jack? Pojawił się w Kapitanie Ameryce

Union Jack został stworzony przez Roya Thomasa i Franka Robbinsa. Pierwszy bohater z tym pseudonimem pojawił się w komiksie Invaders #7 z 1976 roku. Postać pojawiała się między innymi w takich seriach jak Knights of Pendragon, New Invaders i Invaders Now.

JJ Feild w Kinowym Uniwersum Marvela wcielił się w Jamesa Montgomery'ego Falswortha w filmie Captain America: Pierwsze starcie jako członek Howling Commandoes.

Union Jack często jest określany mianem przyjaciela Kapitana Ameryki.

Marvel - daty premier. 5-6 faza MCU

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - premiera: 17 lutego 2023 roku.