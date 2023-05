Spider-Man: Daleko od domu - gdzie był Nick Fury w scenie po napisach? Zagadka rozwiązana

Fot. Materiały prasowe

Wielu fanów zastanawiało się, gdzie był prawdziwy Nick Fury podczas sceny po napisach w filmie Spider-Man: Daleko od domu. Po 4 latach od premiery w 2019 roku wreszcie poznaliśmy odpowiedź na to pytanie.

Samuel L. Jackson w rozmowie z magazynem Empire Magazine na temat Secret Invasion, nowego szpiegowskiego serialu MCU, poruszył kwestię tajemniczej misji Fury'ego w kosmosie. Potwierdził, że agent szukał wtedy nowego domu dla Skrullów.

Spider-Man: Daleko od domu - gdzie był Nick Fury?

Prawdziwy Fury zrekrutował swojego starego przyjaciela, żeby zastępował go na Ziemi. Sam był wtedy gdzieś w kosmosie, na statku Skrullów. Mogliśmy zobaczyć go przez chwilę, bez butów, jak popijał koktajl na wirtualnym piasku, zanim nie wrócił do pracy, którą było znalezienie kosmitom nowej planety, na której mogliby zamieszkać.

Wygląda na to, że choć Kapitan Marvel opuściła Ziemię w 1995 roku w tym samym celu, co Nick Fury, to obojgu wciąż nie udało się znaleźć domu dla zmiennokształtnych kosmitów. Jak wiemy, wielu Skrullów będzie winić Talosa, swojego przywódcę, za to że zaufał ludziom, którzy po latach wciąż nie wywiązali się ze złożonej im obietnicy.

Secret Invasion - nowa zapowiedź

