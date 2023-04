Secret Invasion - komu ufacie? Nowe intrygujące grafiki promocyjne

materiały prasowe

Opublikowano nowe intrygujące grafiki promocyjne do serialu Secret Invasion od Marvela. Plakaty pokazują różnych bohaterów, w tym Nicka Fury'ego. Jest także kilka napisów, między innymi: "komu ufasz?", "świat musi wiedzieć" i "to może być każdy". Jak można się domyśleć, odnoszą się one zapewne do tytułowej inwazji zmiennokształtnych Skrullów na Ziemię. Zobaczcie sami.

Secret Invasion - kogo zagra Emilia Clarke? To córka [SPOILER]. MCU w stylu Homeland

Secret Invasion - nowe intrygujące grafiki promocyjne

Pierwsze 10 slajdów to nowe grafiki. Pozostałe to zdjęcia opublikowane wcześniej.

Secret Invasion

Secret Invasion - o czym jest serial?

Nowy serial MCU opowiada o inwazji Skrullów na Ziemię. Nick Fury i Talos, niecodzienny duet, wspólnymi siłami będą musieli dowiedzieć się, którzy bohaterowie Marvela są sobą, a którzy są tak naprawdę zmiennokształtnymi kosmitami.

W obsadzie serialu są między innymi Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Olivia Colman, Emilia Clarke i Kingsley Ben-Adir. Za scenariusz odpowiada Kyle Bradstreet, a reżyserią zajmują się Thomas Bezucha i Ali Selim

Secret Invasion - kiedy premiera?

Na stronie serialu w Disney+ pojawiła się oficjalna informacja, że Secret Invasion zadebiutuje na platformie 21 czerwca 2023 roku. Co oznacza, że data idealnie przypadnie na koniec wiosny i początek lata, tak jak planowano od początku.