Secret Invasion - Disney wprowadził fanów w błąd? Aktor z Bridgertonów w obsadzie to "pomyłka typograficzna"

Secret Invasion to nowy serial MCU. Podczas panelu Marvela na Comic-Conie wśród członków obsady, takich jak Samuel L. Jackson jako Nick Fury czy Ben Mendelsohn jako Talos, został także wymieniony Regé-Jean Page, znany z głośnego hitu Netflixa Bridgertonowie. Choć ta informacja ucieszyła wielu fanów aktora, to radość nie potrwała zbyt długo - Disney ogłosił, że był to błąd typograficzny.

Na prezentacji z okazji Comic-Conu można było przeczytać:

Kapitan Marvel Emilia Clarke Olivia Colman W Secret Invasion występują Samuel L. Jackson jako Nick Fury i Ben Mendelsohn jako Skrull Talos - postacie, które po raz pierwszy spotkały się w. Dołączą do nich Kingsley Ben-Adir,i Regé-Jean Page.

Disney zwróciło się do TV Line z informacją, że Regé-Jean Page pojawił się na tej liście z powodu błędu typograficznego i to pomyłka. Warto jednak zauważyć, że w obsadzie nie ma nikogo o podobnym nazwisku.

Do podobnej "pomyłki" doszło w przypadku Eternals, gdy wspomniano o Harrym Stylesie w obsadzie, a także w Doktor Strange w multiwersum obłędu z Charlize Theron. Oczywiście, to naprawdę mógł być błąd studia, jednak dopóki Secret Invasion nie zadebiutuje na Disney+, fani nie mogą mieć stuprocentowej pewności, że obecność Regé-Jean Page'a na liście nie była po prostu źle strzeżoną niespodzianką lub chwytem marketingowym.

