Keanu Reeves i Arnold Schwarzenegger podłożą głos w Secret Level. Obsada pełna gwiazd!

Secret Level jest antologicznym serialem animowanym dla dorosłych, który powstał dla Prime Video. Za produkcję odpowiada kreatywny zespół dobrze znanej produkcji Netflixa - Miłość, Śmierć i Roboty. Nowy serial przedstawi oddzielne historie inspirowane różnymi popularnymi grami.

Podczas panelu na New York Comic-Con ogłoszono aktorów, którzy podłożą swoje głosy postaciom. W obsadzie znalazły się same gwiazdy, jak Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves, Gabriel Luna, Temuera Morrison i Ariana Greenblatt. Ale to nie koniec, ponieważ pozostałych bohaterów zdubbingują: Patrick Schwarzenegger, Heaven Hart, Emily Swallow, Ricky Whittle, Merle Dandridge, Claudia Doumit, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Clive Standen, Laura Bailey i Michael Beach.

Secret Level będzie składać się z 15 odcinków. Premierę zaplanowano na 10 grudnia - co tydzień będą mieć premierę dwa epizody. Twórcą i producentem jest Tim Miller. Produkcją zajmują się Amazon MGM Studios i Blur Studio.

Sprawdźcie listę gier, które zostaną zaadaptowane w poszczególnych odcinkach:

Armored Core

Concord

Crossfire

Dungeons & Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World: Aeternum

PAC-MAN

różne gry z PlayStation

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40,000

