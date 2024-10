Daniel Craig w ostrych słowach o dystrybucji Na noże 2. Szczegóły konfliktu z szefem Netflixa

fot. materiały prasowe

Film Na noże był pierwszą częścią z detektywistycznej serii, w której główną rolę gra Daniel Craig. Miał on kinową premierę w 2019 roku, osiągając duży sukces kasowy. Obraz w reżyserii Riana Johnsona zarobił 312 mln dolarów przy budżecie 40 mln dolarów. Zdobył też nominację do Oscara za scenariusz oryginalny oraz trzy nominacje do Złotych Globów. Jednak później prawa do kolejnych odsłon uzyskał Netflix, co oznacza, że filmy mają premierę wyłącznie na platformie z ewentualną ograniczoną dystrybucją w wybranych kinach. Tak było w przypadku Glass Onion: Film z serii Na noże, które weszło na duże ekrany na tydzień.

Według serwisu Puck News ten sposób dystrybuowania drugiej części spowodował podziały między twórcami a przełożonymi w Netfliksie. Podobno ani Johnson, ani Craig nie byli zadowoleni z tygodniowej premiery kinowej filmu w grudniu 2021 r. Według doniesień aktor poruszył tę kwestię w rozmowie z Tedem Sarandosem, współprezesem platformy, po tym, jak Glass Onion: Film z serii Na noże otrzymał owację na stojąco podczas premiery w Toronto. Craig stwierdził, że ciepłe przyjęcie filmu przez widzów powinno być dowodem na to, że warto zainwestować w dłuższą dystrybucję kinową.

Sarandos pozostał nieugięty, mówiąc, że taka premiera nie pasuje do modelu serwisu streamingowego. Craig skomentował to słowami, że ten "model jest do dupy". Ta odpowiedź stała się dobrze znana w branży. Warto dodać, że w wyniku ograniczonej dystrybucji film o budżecie 40 mln dolarów zarobił tylko 15 mln dolarów przez tydzień wyświetlania w kinach.

Netflix prawdopodobnie nie zmieni swojego podejścia do dystrybucji swoich produkcji. Za to znacznie większe pieniądze zainwestował w trzecią część serii pt. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Jej budżet to 210 mln dolarów i jest ok. 5 razy większy niż w przypadku pierwszej odsłony. Nie ujawniono jeszcze żadnych szczegółów fabularnych Na noże 3, do którego zdjęcia zakończyły się w połowie sierpnia. W obsadzie oprócz Craiga zobaczymy: Jeremy'ego Rennera, Josha Brolina, Glenn Close, Josha O'Connora, Cailee Spaeny, Andrew Scotta i Kerry Washington.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery - premiera w 2025 roku.