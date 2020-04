Secret Society od Second-Born Royals - pierwsze zdjęcia z filmu Disney+

Secret Society of Second-Born Royals to nadchodzący film fantasy platformy Disney+. Opowiada on o sekretnym stowarzyszeniu, które zrzesza młodsze rodzeństwo księżniczek i książąt (pierwszych w linii do objęcia tronu). Główna bohaterka, żyjąca w cieniu swej siostry zbuntowana Sam, nie tylko odkrywa, że posiada nadprzyrodzone moce, ale i - będąc "tą drugą" - przynależy do tajnej organizacji, która ma za zadanie strzec pokoju na świecie.

Twórcy przekonują:



Sam będzie wyjątkowym dodatkiem do rodziny księżniczek Disneya - taką, która zamiast zaczarowanej dyni wybiera deskorolkę, a zamiast szklanych pantofelków - buty wojskowe. (...) Sam złamie tę delikatną pieśń księżniczki.

W sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia z produkcji. Zobaczcie:

Secret Society of Second-Born Royals

W produkcji występują m.in. Peyton Elizabeth Lee, Skylar Astin i Élodie Yung. Reżyserem jest Anna Mastro. Za produkcję filmu odpowiada Disney Channel.

Secret Society of Second-Born Royals - premiera filmu już latem 2020 roku. Dokładną datę premiery podamy wkrótce.