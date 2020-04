Harry Potter - QUIZ dla fanów. Rozpoznaj postać z filmowej serii

Harry Potter to seria, z którą dorastało pokolenie, ale oglądali ją wszyscy. W końcu magia na ekranie to nie były tylko efekty specjalne, ale coś więcej, co pochłaniało widzów bez reszty, angażowało, pobudza wyobraźnie i po prostu ekscytowało. Ta magia jest nam szczególnie potrzebna w trudnym czasie pandemii koronawirusa, bo wszyscy chcemy choć na chwilę odciąć się od przytłaczającej rzeczywistości i szukamy tego zwykłego eskapizmu.

Po to też opublikowaliśmy dla Was ten quiz o serii Harry Potter. Dla fanów powinien być prosty, ale czy aby na pewno? Pamiętacie jak nazywały się wszystkie postacie? W końcu ich tożsamości często był długie i skomplikowane, więc łatwo będzie się pomylić. Zadanie jest proste: rozpoznać danego bohatera po zdjęciu.

Harry Potter - QUIZ dla fanów

