Sędzia Judy po 25 latach zniknie z telewizji. Powstaje jednak nowy, tajemniczy projekt

Sędzia Judy to prawdziwa legenda amerykańskiej telewizji. Nadawany od 1996 roku program, w którym Judy Sheindlin bezkompromisowo rozstrzyga najtrudniejsze sprawy, doczekał się aż 25. sezonów. Składa się jednak tak, że na tym koniec. Prowadząca reality show pojawiła się w niedawnym odcinku talk show Ellen DeGeneres, w którym wyjawiła, że zaplanowane na sezon 2020-2021 odsłony programu będą ostatnimi. Kobieta zaznaczyła, że stacja CBS "optymalnie wykorzysta teraz powtórki", które można "sprzedawać widzom jeszcze przez kilka lat". Dodała jednak, że "nie jest zmęczona", więc rok później Amerykanie będą mogli obejrzeć inny projekt z jej udziałem, Judy Justice.

DeGeneres dopytywała, czym jest to nowe przedsięwzięcie i gdzie będzie ono dostępne, jednak Sheindlin stwierdziła, że na razie nie może nic w tej sprawie powiedzieć. Nie jest więc jasne, czy nowy program pojawi się w ramówce którejś z amerykańskich telewizji czy po prostu trafi do oferty jednej z platform streamingowych.

Średnia oglądalność programu Sędzia Judy kształtowała się na poziomie 9 mln widzów - to zdecydowanie najpopularniejsze widowisko sądowe w całej historii telewizji. Warto też podkreślić, że sama Sheindlin jest najlepiej opłacaną postacią małego ekranu na świecie; tylko za swoje telewizyjne występy kobieta w ostatnich 5 latach inkasowała na swoje konto rokrocznie 47 mln USD, natomiast według analizy Forbesa w 2018 roku jej wszystkie dochody dobiły do granicy ok. 150 mln USD.