Marvel przejmuje DC - do tych absurdalnych spekulacji odniósł się sam Jim Lee

W zeszłym tygodniu aż zaroiło się od spekulacji, że wspierany przez Disneya Marvel miałby przymierzać się do zakupu DC. Wszystko przez jeden z internetowych artykułów, nieoparty na żadnym wiarygodnym źródle - internauci podchwycili jednak sprawę, która jeszcze zogniskowała się wtedy, gdy niezwykle ważny dla DC Comics Dan Didio przestał być w swojej firmie współwydawcą. Choć artykuł nie zawierał w sobie ani grama prawdziwych informacji, zaczął on rozprzestrzeniać się z zawrotną prędkością. Jego odbiorcy zaczęli później dorabiać do niego inne teorie, choćby przekonując, że firmy AT&T i Warner Bros., właściciele DC, mieliby sami zwracać się do Marvela z ofertą zakupu.

Do tych pogłosek na konwencie C2E2 w Chicago postanowił odnieść się dyrektor kreatywny i jednocześnie jeden z najsłynniejszych autorów komiksów, Jim Lee. Warto dodać, że zrobił on to sam z siebie, bez żadnego pytania ze strony dziennikarzy czy uczestników wydarzenia:

By odnieść się do tej sprawy, która tam sobie krąży - są pewne plotki... Spekulacje... Nie dałbym im żadnej wiarygodności. DC utrzymuje się na rynku od 85 lat, i będziemy jeszcze na nim kolejne 85 lat. Mam nadzieję, że będzie mi dane uczestniczyć w tym samym panelu właśnie za 85 lat.