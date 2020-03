Wolverine w MCU szybciej, niż myślimy? Teoria o serialach Disney+

Portal Screen Rant przedstawił na swojej stronie intrygującą teorię, według której Wolverine w MCU zadebiutuje już w serialu Disney+, The Falcon and the Winter Soldier. Przypomnijmy, że na razie nie wiemy, kiedy Marvel Studios zdecyduje się na wprowadzenie do Kinowego Uniwersum Marvela postaci X-Menów czy Fantastycznej Czwórki. Dziennikarze serwisu zwracają jednak uwagę, że ekranowa historia o Falconie i Zimowym Żołnierzu najprawdopodobniej będzie nawiązywać do wątków, które w świecie komiksów miały istotne znaczenie w kontekście działalności Logana.

W ostatnich dniach głośno spekuluje się na temat tego, że w produkcji The Falcon and the Winter Soldier zobaczymy Madripoor, położoną w Azji Południowo-Wschodniej wyspę, którą w niedawnych komiksach odwiedzili bohaterowie związani z uniwersum X-Menów - na planie serialu dostrzeżono jej flagi. Warto nadmienić, że wyspa ta jest zarządzana przez przestępczynię i byłą kochankę Wolverine'a, Tyger Tiger. Nie jest wykluczone, że to właśnie ją na ekranie sportretuje Miki Ishikawa, która dołączyła do obsady w niewyjawionej jeszcze roli.

Zwraca się także uwagę, że Kapitan Ameryka zyskał serum superżołnierza w wyniku programu Project: Rebirth, będącego de facto wcześniejszą wersją operacji Weapon X; w drugiej z nich Logan otrzymał szkielet z adamantium. Co ciekawe, oba programy wchodziły w skład jeszcze większej inicjatywy znanej jako Weapon Plus - Wolverine był więc określany jako "Broń X", a Steve Rogers jako "Broń I". W tych kategoriach za "Broń" można postrzegać również Isaiah Bradleya, pierwszego czarnoskórego Kapitana Amerykę, który - jak wiele na to wskazuje - pojawi się w The Falcon and the Winter Soldier. Wątek rządowych badań nad serum superżołnierza wydaje się ważny dla nadchodzącej produkcji; nie chodzi tu tylko o Bradleya, ale również o Johna Walkera aka U.S. Agenta, postać, którą amerykańskie władze widzą jako naturalnego następcę Steve'a Rogersa.

Dziennikarze Screen Ranta spekulują więc, że działania Falcona i Zimowego Żołnierza doprowadzą ich ostatecznie do odkrycia programu Weapon Plus - nie jest wykluczone, że to w jego ramach w MCU zostanie stworzony Wolverine (tudzież będzie on po prostu dawnym uczestnikiem operacji, do którego dotrą herosi).

Serwis podkreśla, że jeśli Marvel Studios zdecyduje się na stworzenie zbiorowego filmu o X-Menach jako grupie, najprawdopodobniej będzie w nim za mało czasu, by pokazać genezę Rosomaka. Poświęcenie mu nawet krótkiej chwili w serialach Disney+ rozwiązałoby cały problem. To także doskonała okazja, aby zaakcentować, że produkcje platformy naprawdę mają takie samo znaczenie jak filmy - wielokrotnie mówił o tym wcześniej Kevin Feige.

