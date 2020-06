Sega wypuszcza retrokonsolę w wersji micro z 1,15-calowym ekranem

Zdjęcie: Sega

Włodarze Segi postanowili w huczny sposób uczcić sześćdziesiątą rocznicę powstania firmy i wypuścić na rynek nową, nietuzinkową konsolę. Nie będzie to jednak sprzęt konkurujący z urządzeniami bieżącej bądź przyszłej generacji, a zminiaturysowana wersja Sega Game Gear. Konsoli, która miała być bezpośrednim konkurentem dla Game Boy’a. Niestety, choć rozeszła się w przeszło 10 milionach egzemplarzy, to Nintendo wygrało wojnę kieszonkowych konsol.

Nowa odsłona tego cacka sprzed lat na pierwszy rzut oka do złudzenia przypomina swój pierwowzór, ale jest od niego znacznie mniejsza. 3,2-calowy wyświetlacz zamieniono w Game Gear Micro na 1,15-calowy panel. Ta zmiana umożliwiła zasilenie sprzętu mniejszymi bateriami AAA i zminiaturyzowanie go do tego stopnia, aby bez problemu zmieścił się w jednej dłoni. Nie zabrakło także złącza USB umożliwiającego zasilenie zabawki po kablu.

Do sprzedaży trafią cztery wersje kolorystyczne mikrokonsoli: czarna, niebieska, żółta i czerwona. Co ciekawe, w każdej z nich znajdziemy inny zestaw gier, dlatego warto rozważyć zakup zestawu składającego się ze wszystkich modeli. Do dystrybucji trafią także dwa zestawy kolekcjonerskie. W pierwszym z nim oprócz czterech konsol znajdziemy gadżet Big Window Micro, który pozwoli wykorzystać lupę do powiększenia ekranu konsolki. Zaś w zestawie DX Pack Smoke Collector’s Edition do podstawowych modeli kolorystycznych dorzucono dodatkową konsolkę z przezroczystą obudową.

Poniżej przedstawiamy pełną listę gier dostępnych w poszczególnych modelach:

Sega Game Gear Micro Black: Sonic the Hedgehog Puyo Puyo Tsu Out Run Royal Stone

Sega Game Gear Micro Blue: Sonic & Tails Gunstar Heroes Sylvan Tale Baku Baku Animal

Sega Game Gear Micro Yellow: Nazo Puyo: Arle no Roux Shining Force Shining Force II Shining Force: Final Conflict

Sega Game Gear Micro Red: Megami Tensei Gaiden: Last Bible Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special The G.G. Shinobi Columns



Jubileuszowe konsole Sega Game Gear Micro trafią do sprzedaży 6 października 2020 roku. Już teraz można zamówić je w przedsprzedaży m.in. na stronie Sega Store, gdzie pojedynczy model wyceniono na 5478 jenów (ok. 198 zł), a cztery konsole na 21,912 jenów (ok. 780 zł). Z kolei zestaw kolekcjonerski z lupą to wydatek rzędu 29980 (ok. 1080 zł). Nie wiadomo, czy Sega Game Gear Micro doczeka się swojej europejskiej wersji.