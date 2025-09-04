placeholder
Sequele, które mogłyby być osobnymi filmami. Niewiele je łączy z franczyzą

Sequele, czyli kontynuacje filmów, które odniosły sukces, zazwyczaj są fabularnie ze sobą powiązane. Nieraz jednak zdarzają się sytuacje, gdy jedynym łącznikiem jest obecność postaci i nic więcej. Takie filmy sprawiają wrażenie, jakby wcale nie musiały być częścią danej franczyzy.
Kamila Markowska
Tagi:  filmy 
franczyza sequele
Halloween fot. materiały prasowe
Widzowie lubią franczyzy składające się z wielu części, niczym kinowe seriale. Twórcy więc prześcigają się w pomysłach, by każdy kolejny sequel był ciekawszy, większy, bardziej dynamiczny i osiągał jeszcze większy sukces. Tak często bywa, gdy historia jest dobrze przemyślana i napisana - wtedy film odnosi sukces, ponieważ przedstawia dopracowane dalsze losy ulubionych bohaterów, z odpowiednio zarysowaną fabułą i logicznym nawiązaniem do wydarzeń poprzedniej części.

Nie brakuje jednak filmów, które mają niewiele wspólnego z poprzednimi odsłonami. Czasem nie pojawiają się w nich żadni znani bohaterowie, ale mimo to dana produkcja jest oficjalnie częścią franczyzy. Bywa też, że jakaś postać powraca, lecz cały koncept, fabuła i sposób opowiedzenia historii tak bardzo odstają od wcześniejszej części, że taki film równie dobrze mógłby być zupełnie osobnym tytułem.

Sequele, które mogłyby być osobnymi filmami

O tym jest to zestawienie! Poznajcie 15 takich tytułów według portalu Ranker, w którym decydują głosy internautów.

Halloween 3: Sezon czarownic (1982) - cyckl Halloween

arrow-left
Halloween 3: Sezon czarownic (1982) - cyckl Halloween
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: ranker.com

Kamila Markowska
