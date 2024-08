Seria Niefortunnych Zdarzeń: kolejne tomy we wrześniu

HarperCollins Polska

Seria Niefortunnych Zdarzeń powstała z myślą o młodych czytelnikach znudzonych sztampowymi historiami, którzy nie zadowalają się mdłymi książkami i szukają wrażeń na miarę ich inteligencji. Czarny humor, mrok, bezmiar nieszczęść i niefortunnych przypadków trwa od Przykrego początku aż do ostatniego 13-nastego tomu.

Rodzeństwo Baudelaire, tragicznie osierocone, na drodze do prawdy uciekło co prawda z płonącego budynku, trafiło na uroczysko, spotkało łotrów, krwiożercze lwy, ale to nie koniec wyjątkowych okropieństw, jakie są ich udziałem.

W jedenastym tomie serii pod tytułem Groźna grota Wioletka, Klaus i Słoneczko cudem wydostają się z posępnych Gór Grozy, a ich życie pędzi jak rollercoaster, z najwyższych górskich szczytów trafiają wprost w morskie głębiny i do Gorgonicznej Groty…

Tom dwunasty zatytułowany Przedostatnia pułapka również ich nie oszczędzi, choć z utęsknieniem wyczekujemy odmiany losu sierot Baudelaire. Młodzi nieszczęśnicy trafiają do ostatniego bezpiecznego miejsca, gdzie muszą wcielić się w podwójną rolę – tajnych agentów i bojów hotelowych. Tylko od ich inteligencji oraz intuicji będzie zależało, czy w tłumie gości hotelu Ostateczność rozpoznają prawdziwych przyjaciół i wytropią zaprzysięgłych wrogów.

Książki Lemony'ego Snicketa trafią do sprzedaży już jedenastego września nakładem wydawnictwa HarperCollins Polska.

Groźna grota - opis i okładka

Po serii dramatycznych wydarzeń, które ostatnio były udziałem sierot Baudelaire, wydaje się, że zła passa musi się skończyć.

Wioletka, Klaus i Słoneczko cudem wydostali się z posępnych Gór Grozy, a ich życie pędzi jak rollercoaster, bo z najwyższych górskich szczytów trafiają wprost w morskie głębiny. Na pokładzie łodzi podwodnej „Queequeg” spotykają w końcu życzliwe osoby, jednak aby rozwikłać zagadkę WZS, będą musieli zapuścić się do Gorgonicznej Groty, zmierzyć z Meduzoidalnym Mycelium i pilnie szukać antidotum. Te wszystkie niedogodności stracą na znaczeniu, gdy na scenie pojawi się Hrabia Olaf ze swoją bandą – silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Książki Lemony Snicketa mają w sobie to coś, co chwyta za serce i sprawia, że „Seria niefortunnych zdarzeń” zyskała miliony wielbicieli na całym świecie, a także została zekranizowana.

Przedostatnia pułapka - opis i okładka

Nie ma chyba osoby, która nie wyczekuje z utęsknieniem odmiany losu sierot Baudelaire, tak ciężko doświadczonych przez życie i niecnych osobników.

Wioletce, Klausowi i Słoneczku ledwo udało się uciec z Gorgonicznej Groty i z łap nikczemnego Hrabiego Olafa. Spotkanie z Kit Snicket daje nadzieję na szczęśliwy finał przygód. Kiedy jednak sieroty trafiają do ostatniego bezpiecznego miejsca, gdzie muszą wcielić się w podwójną rolę – tajnych agentów i bojów hotelowych – okazuje się, że „szczęśliwy finał” to miraż, ulotne odbicie w tafli wody, które mąci byle kamyk rzucony w toń. Tylko od inteligencji oraz intuicji sierot będzie zależało, czy w tłumie gości hotelu Ostateczność rozpoznają prawdziwych przyjaciół i wytropią zaprzysięgłych wrogów.

