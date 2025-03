Scarlet Witch nie ma w Avengers: Doomsday i Secret Wars? Jest jedno "ale"

Marvel

W minionych tygodniach czy miesiącach wielokrotnie słyszeliśmy o tym, że postać Scarlet Witch powróci do Kinowego Uniwersum Marvela - miałoby do tego dojść w filmie Avengers: Doomsday lub Secret Wars. Przypomnijmy, że Wandę Maximoff po raz ostatni widzieliśmy w MCU w produkcji Doktor Strange w multiwersum obłędu, w której finale bohaterka najprawdopodobniej straciła życie. Teraz na ten temat wypowiedziała się Elizabeth Olsen.

W rozmowie z The Hollywood Reporter aktorka stwierdza wprost: Scarlet Witch nie pojawi się ani w Avengers: Doomsday, ani w Secret Wars. Zapytana, czy zostanie w Londynie, by wziąć udział w przygotowywaniu którejś z tych produkcji, Olsen odpowiedziała:

Nie, wracam do Stanów. Właśnie skończyłam prace nad Panic Carefully. A teraz będę kręcić pilot serialu dla stacji FX (chodzi o projekt nazywany Seven Sisters - przyp. aut.).

Odtwórczyni roli Wandy Maximoff chciałaby jednak wrócić do MCU:

To coś niesamowitego. Zakładam, że tak czują się ludzie, kiedy przez długi czas mogą grać w serialu telewizyjnym. Możliwość powrotu do postaci i kontynuowania jej ekranowego rozwoju była dla mnie świetną zabawą, szczególnie, że dano mi coś takiego jak WandaVision, w którym mogłam pokazać wiele. Był jeszcze Doktor Strange 2 z dzikim i szalonym zwrotem akcji. Czuję się bardzo szczęśliwa, że ​​mogłam grać postać przez ponad 10 lat mojego życia i chciałabym robić to dalej.

Wielu komentujących powyższe słowa internautów, jak i dziennikarzy amerykańskich portali popkulturowych bardzo wątpi jednak w to, że Olsen nie pojawi się w Doomsday i/lub Secret Wars. Co więcej, zauważa się, że wykluczanie swojego udziału z obu odsłon MCU może być przemyślaną strategią Marvela i jego aktorek i aktorów, by przywołać w tym kontekście zachowania Toma Hiddlestona i Chrisa Evansa.

Avengers: Doomsday ma wejść na ekrany kin 1 maja przyszłego rooku.