Ile kosztują seriale animowane Marvela? Oto jeden z rachunków

fot. Marvel Studios

Reklama

Stworzenie serialu animowanego wiąże się z dużymi kosztami, co potwierdza jedno z nowych oświadczeń finansowych Disneya. Marvel Animation wydało 19,6 miliona dolarów na jedną z nadchodzących produkcji. Dokument, po raz pierwszy zauważony przez Forbesa, został złożony w imieniu 4Vibes Productions UK, podmiotu gospodarczego należącego do MVL Productions oraz kolejno Marvel Studios.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, która z animacji mogła kosztować niemal 20 milionów dolarów. Obecnie w produkcji znajdują się finałowy sezon A gdyby...?, Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, Marvel Zombies oraz Eyes of Wakanda. Forbes spekuluje, że chodzi o tę ostatnią produkcję, ponieważ w oświadczeniu znalazło się sformułowanie "Vibes", które może nawiązywać do fikcyjnego metalu vibranium.

Obecnie fani mogą wyczekiwać tegorocznej imprezy D23 Expo, podczas której Marvel Animation prawdopodobnie zaprezentuje nowe informacje dotyczące swoich projektów.

Najdroższe filmy Marvela wg Forbesa [RANKING]

Jak wyglądają rachunki Marvel Studios za ich kinowe hity? Forbes przedstawił zestawienie najdroższych filmów Marvela nakręconych dotychczas w Wielkiej Brytanii, co możecie sprawdzić w poniższej galerii. Są to liczby podane przez samego Disneya, który musi zgłaszać koszty produkcji, aby otrzymać ulgę podatkową na wydatki audiowizualne.