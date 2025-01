The Mandalorian & Grogu - oto główny złoczyńca!? Fani Star Wars mogą być zaskoczeni

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Film The Mandalorian & Grogu to z całą pewnością jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów dla wielu fanów Star Wars. Przypomnijmy, że początkowo powstawał on jako 4. sezon emitowanego na platformie Disney+ serialu; dopiero później Disney i Lucasfilm uznały, że lepiej sprawdzi się jako produkcja kinowa. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że do obsady w tajemniczej roli dołączyła Sigourney Weaver, jak również Jeremy Allen White jako Rotta the Hutt. Teraz być może poznaliśmy już głównego złoczyńcę.

Jak donosi popularny wśród odbiorców popkultury youtuber Kristian Harloff, antagonistą The Mandalorian & Grogu ma być Embo, postać doskonale znana z serialu animowanego Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Co intrygujące, głosu raz jeszcze użyczy mu nie kto inny jak sam Dave Filoni. Embo początkowo będzie próbował wytropić i zabić porwanego Rottę, z kolei tytułowi bohaterowie zostaną wynajęci, aby ochronić przedstawiciela rodu Huttów.

W tym miejscu warto podkreślić, że Harloff w tytule swojego youtube'owego materiału wspomina o "głównych złoczyńcach" w liczbie mnogiej. W samym wideo sugeruje, że innym z nich może być powracający do świata Star Wars Moff Gideon.

Kim jest Embo?

Embo to słynny łowca nagród i członek humanoidalnej rasy Kyuzo. Nosi kuszę i duży, okrągły kapelusz, które wykorzystuje zarówno jako broń, jak i tarczę. W trakcie Wojen Klonów łączył siły z różnymi grupami, zdarzyło mu się także zostać wynajętym przez Huttów czy działać ramię w ramię z Bobą Fettem. Ma na koncie pojedynek z Anakinem Skywalkerem. Jego wątek w uniwersum Gwiezdnych Wojen zakończył się wówczas, gdy został on farmerem na planecie Felucia. Wygląda na to, że sprawa Rotty zmusi go do zawieszenia emerytury.

Film The Mandalorian & Grogu ma wejść na ekrany kin 22 maja 2026 roku.