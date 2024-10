Serial She-Ra ma scenarzystkę. To projekt ze świata He-Mana

fot. materiały prasowe

Reklama

Jak donosi Variety, za serial She-Ra odpowiadać będzie Heidi Schreck, która pełni rolę scenarzystki i producentki wykonawczej. Wcześniej informowano, że w ekipie aktorskiego serialu znaleźli się również Nicole Kassell (reżyserka, producentka wykonawcza) i Robin Sweet (producentka wykonawcza).

Schreck ma na swoim koncie pracę przy takich serialach jak Billions, Nurse Jackie, I Love Dick oraz Dispatches from Elsewhere.

She-Ra – co wiemy o serialu?

Za projekt odpowiada Amazon MGM Studios, to samo studio, które pracuje nad filmem kinowym o He-Manie. Mimo że w oryginalnych animacjach She-Ra i He-Man byli ze sobą ściśle powiązani, nie wiadomo jeszcze, czy oba projekty będą połączone.

Serial został po raz pierwszy zapowiedziany we wrześniu 2021 roku. Ma to być epickie fantasy o osieroconej młodej kobiecie, która przewodzi rewolucji, aby uratować planetę przed zniszczeniem.

She-Ra zadebiutowała w filmie animowanym He-Man and She-Ra: The Secret of the Sword z 1985 roku, będąc częścią franczyzy Władcy Wszechświata. Później doczekała się własnej kreskówki pod tytułem She-Ra: Princess of Power. Niedawno Netflix stworzył nową wersję serialu, która liczy 52 odcinki, jednak nie była ona związana z He-Manem.