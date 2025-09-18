placeholder
Reklama
placeholder

Serial nie skończy się na 3. sezonie. Hit z Amazon Prime Video dostanie jeszcze film

Amazon Prime Video oficjalnie dało zielone światło na film fabularny, który będzie finałem hitu Tego lata stałam się piękna. Co wiemy na temat projektu?
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  tego lata stałam się p... 
amazon prime video
Tego lata stałam się piękna: sezon 3 - premiera w 2025 fot. Prime Video
Reklama

3. sezon Tego lata stałam się piękna – i zarazem ostatni – miał premierę we wrześniu 2025 roku. Amazon Prime Video dało jednak oficjalnie zielone światło na film fabularny, który będzie służył jako finał historii. Informację przekazano podczas uroczystej gali w Paryżu.

Tego lata stałam się piękna - powstanie film!

Co wiemy na ten moment o filmie fabularnym Tego lata stałam się piękna, który będzie finałem historii Belly? Scenariusz do produkcji napisze Jenny Han, autorka książek, na podstawie których powstał serial, z pomocą Sarah Kucserkiej. Szczegóły fabuły są na razie nieznane. Wiemy jedynie, że będzie to kontynuacja wątków z serialu.

W podróży Belly jest jeszcze jeden ważny kamień milowy i pomyślałam, że tylko film mógłby oddać mu sprawiedliwość. Jestem wdzięczna Prime Video za to, że nadal wspierają moją wizję. Dzięki nim mogę dać fanom ostatni rozdział tej historii – powiedziała Jenny Han odnośnie nowego projektu. 

Czas pokaże, czy pokazanie finału tej historii w formie filmu to dobry pomysł. Na pewnego jednak wielu fanów serialu Tego lata stałam się piękna ucieszy się z tego, że nie muszą jeszcze rozstawać się z ukochanymi bohaterami.

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  tego lata stałam się p... 
amazon prime video
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,3

2022
Tego lata stałam się piękna
Oglądaj TERAZ Tego lata stałam się piękna Dramat

Najnowsze

1 Netflix rozbija bank. Pasikowski szykuje serial oparty na legendarnym polskim filmie
-

Netflix rozbija bank. Pasikowski szykuje serial oparty na legendarnym polskim filmie

2 HIM
-

Miał być hit, a jest klapa. Recenzje filmu Jestem nim już w sieci

3 Tales from the Woods - Śpiąca królewna
-

Ten nowy serial pokaże baśnie takimi, jakimi były: jako mroczną przestrogę

4 A gdyby...?
-

Marvel Zombies nie miało być pierwszym spin-offem A gdyby...? Były inne plany

5 Knull #1 - zapowiedź komiksu Marvela
-

Pierwszy solowy komiks Boga Symbiontów w historii Marvela. Jest zapowiedź

6 World of Warcraft - Legion Remix
-

Kolejna podróż w czasie z World of Warcraft. Legion Remix ma datę premiery!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e180

Moda na sukces

s15e17

Masterchef (US)

s15e18

Masterchef (US)

s10e27

Wykute w ogniu

s11e10

Wykute w ogniu

s38e174

Zatoka serc

s27e29

Big Brother (US)

s42e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett Smith

ur. 1971, kończy 54 lat

Jason Sudeikis
Jason Sudeikis

ur. 1975, kończy 50 lat

Tomasz Schuchardt
Tomasz Schuchardt

ur. 1986, kończy 39 lat

James Marsden
James Marsden

ur. 1973, kończy 52 lat

Billy Eichner
Billy Eichner

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV