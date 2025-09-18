Serial nie skończy się na 3. sezonie. Hit z Amazon Prime Video dostanie jeszcze film

fot. Prime Video

3. sezon Tego lata stałam się piękna – i zarazem ostatni – miał premierę we wrześniu 2025 roku. Amazon Prime Video dało jednak oficjalnie zielone światło na film fabularny, który będzie służył jako finał historii. Informację przekazano podczas uroczystej gali w Paryżu.

Tego lata stałam się piękna - powstanie film!

Co wiemy na ten moment o filmie fabularnym Tego lata stałam się piękna, który będzie finałem historii Belly? Scenariusz do produkcji napisze Jenny Han, autorka książek, na podstawie których powstał serial, z pomocą Sarah Kucserkiej. Szczegóły fabuły są na razie nieznane. Wiemy jedynie, że będzie to kontynuacja wątków z serialu.

W podróży Belly jest jeszcze jeden ważny kamień milowy i pomyślałam, że tylko film mógłby oddać mu sprawiedliwość. Jestem wdzięczna Prime Video za to, że nadal wspierają moją wizję. Dzięki nim mogę dać fanom ostatni rozdział tej historii – powiedziała Jenny Han odnośnie nowego projektu.

Czas pokaże, czy pokazanie finału tej historii w formie filmu to dobry pomysł. Na pewnego jednak wielu fanów serialu Tego lata stałam się piękna ucieszy się z tego, że nie muszą jeszcze rozstawać się z ukochanymi bohaterami.