Serial nie skończy się na 3. sezonie. Hit z Amazon Prime Video dostanie jeszcze film
Amazon Prime Video oficjalnie dało zielone światło na film fabularny, który będzie finałem hitu Tego lata stałam się piękna. Co wiemy na temat projektu?
3. sezon Tego lata stałam się piękna – i zarazem ostatni – miał premierę we wrześniu 2025 roku. Amazon Prime Video dało jednak oficjalnie zielone światło na film fabularny, który będzie służył jako finał historii. Informację przekazano podczas uroczystej gali w Paryżu.
Tego lata stałam się piękna - powstanie film!
Co wiemy na ten moment o filmie fabularnym Tego lata stałam się piękna, który będzie finałem historii Belly? Scenariusz do produkcji napisze Jenny Han, autorka książek, na podstawie których powstał serial, z pomocą Sarah Kucserkiej. Szczegóły fabuły są na razie nieznane. Wiemy jedynie, że będzie to kontynuacja wątków z serialu.
Czas pokaże, czy pokazanie finału tej historii w formie filmu to dobry pomysł. Na pewnego jednak wielu fanów serialu Tego lata stałam się piękna ucieszy się z tego, że nie muszą jeszcze rozstawać się z ukochanymi bohaterami.
Źródło: Variety
