Najbardziej oczekiwane seriale Marvela i DC według IMDb

Źródło: Marvel/Disney+

Seriale Marvela i DC królują na ekranach, bijąc rekordy popularności. W 2021 roku i 2022 roku premierę będzie mieć sporo tytułów, które już elektryzują fanów. Ranking IMDb został oparty na rzeczywistych odsłonach stron seriali według IMDb Pro. Dane zostały zarejestrowane 21 kwietnia 2021 roku.

W serialach nie ma jednak zaskoczeń, bo na 10 tytułów, aż 9 to nowe produkcje Marvela z MCU, czyli ze świata Avengers. Oznacza to, że na razie projekty DC nie mają tak wielkiego zainteresowania, choć wśród nich jest przecież spin-off filmu Batman w reżyserii Matta Reevesa. Jedyny tytuł DC na liście to jednak pewniak, bo chodzi o Sandmana opartego na komiksie Neila Gaimana.

Przypuszczam ,że pierwsze miejsce w rankingu jest dla Was przewidywalne i nie jest to niespodzianka. Dajcie znać w komentarzach, na które tytuły Wy czekacie i dlaczego. Czy zgadzacie się z listą popularności sporządzoną na bazie odsłon stron w IMDb?

Najbardziej oczekiwane seriale