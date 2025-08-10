Przeczytaj w weekend
Seriale 2025 - skasowane i zakończone tytuły. Squid Game, Koło czasu i wiele innych

W 2025 wiele ważnych seriali dobiegło końca lub zostało skasowanych. W poniższym zestawieniu znajdziecie najistotniejsze tytuły.
W 2025 wiele ważnych seriali dobiegło końca lub zostało skasowanych. W poniższym zestawieniu znajdziecie najistotniejsze tytuły.
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Tagi:  amazon 
skasowane seriale Disney netflix seriale
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Koło czasu materiały promocyjne
Popularny serial z dużą bazą fanów nagle zostaje przerwany, a rozpoczęte wątki pozostają bez finału. Jeszcze kilka lat temu takie decyzje wywoływały ogromne emocje i protesty fanów. Dziś najczęściej kończy się na westchnieniu zawodu. Giganci streamingowi, tacy jak Netflix, Amazon czy Apple, coraz częściej podejmują chłodne, biznesowe decyzje. Jeśli produkcja nie spełnia oczekiwań finansowych, nawet silna marka może zniknąć z dnia na dzień.

W 2025 roku doszło do kilku takich sytuacji, ale szczególnie głośnym przypadkiem okazało się  Koło czasu — udany serial fantasy, który wciąż rozwijał się fabularnie i miał wierne grono odbiorców. Mimo to jego oglądalność nie spełniła oczekiwań platformy, więc zdecydowano się zakończyć projekt.

W naszej galerii przypominamy inne produkcje, które podzieliły ten los. Sprawdźcie, które seriale zniknęły mimo oddanej widowni.

Seriale 2025 - skasowane tytuły

9-1-1: Teksas (5 sezonów)

9-1-1: Teksas (5 sezonów)
materiały promocyjne
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku seriali, które oficjalnie dobiegły końca. Choć czasem producenci próbują w ten sposób zamaskować kasację, przynajmniej udaje się doprowadzić główne wątki do finału — z lepszym lub gorszym skutkiem. W poniższej galerii prezentujemy produkcje, które w 2025 roku doczekały się zakończenia. To nie urwane historie, a zamknięte, spójne fabuły z wyraźnie zarysowanym finałem.

Seriale 2025 - zakończone tytuły

Acapulco (finał po 4.sezonie)

Acapulco (finał po 4.sezonie)
Apple TV
Jesteście ciekawi jak prezentowały się podobne zestawienia w 2024 roku? Rzućcie okiem na poniższe zestawienia!

Seriale 2024 - skasowane tytuły

Seriale 2024 - zakończone tytuły

Powiązane seriale

7,2

2021
Koło czasu
Oglądaj TERAZ Koło czasu Przygodowy

