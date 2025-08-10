Seriale 2025 - skasowane i zakończone tytuły. Squid Game, Koło czasu i wiele innych
W 2025 wiele ważnych seriali dobiegło końca lub zostało skasowanych. W poniższym zestawieniu znajdziecie najistotniejsze tytuły.
Popularny serial z dużą bazą fanów nagle zostaje przerwany, a rozpoczęte wątki pozostają bez finału. Jeszcze kilka lat temu takie decyzje wywoływały ogromne emocje i protesty fanów. Dziś najczęściej kończy się na westchnieniu zawodu. Giganci streamingowi, tacy jak Netflix, Amazon czy Apple, coraz częściej podejmują chłodne, biznesowe decyzje. Jeśli produkcja nie spełnia oczekiwań finansowych, nawet silna marka może zniknąć z dnia na dzień.
W 2025 roku doszło do kilku takich sytuacji, ale szczególnie głośnym przypadkiem okazało się Koło czasu — udany serial fantasy, który wciąż rozwijał się fabularnie i miał wierne grono odbiorców. Mimo to jego oglądalność nie spełniła oczekiwań platformy, więc zdecydowano się zakończyć projekt.
W naszej galerii przypominamy inne produkcje, które podzieliły ten los. Sprawdźcie, które seriale zniknęły mimo oddanej widowni.
Seriale 2025 - skasowane tytuły
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku seriali, które oficjalnie dobiegły końca. Choć czasem producenci próbują w ten sposób zamaskować kasację, przynajmniej udaje się doprowadzić główne wątki do finału — z lepszym lub gorszym skutkiem. W poniższej galerii prezentujemy produkcje, które w 2025 roku doczekały się zakończenia. To nie urwane historie, a zamknięte, spójne fabuły z wyraźnie zarysowanym finałem.
Seriale 2025 - zakończone tytuły
Jesteście ciekawi jak prezentowały się podobne zestawienia w 2024 roku? Rzućcie okiem na poniższe zestawienia!
Seriale 2024 - skasowane tytuły
Seriale 2024 - zakończone tytuły
