UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Niewiele jest seriali telewizyjnych pozbawionych choć jednego irytującego widzów bohatera. Najlepiej oceniane produkcje w historii potrafiły doprowadzić widzów do szału za sprawą konkretnej postaci. W niektórych przypadkach takie było właśnie założenie, nielubiany charakter bohatera ewoluował, miał duże znaczenie dla rozwoju fabuły lub sprawdzał się w inny sposób. W innych - cóż, to po prostu wpadki scenarzystów, którzy nieświadomie napisali okropne postacie.

Dziś postanowiliśmy przyjrzeć wszystkim tym, którzy przez lata irytowali nas najbardziej. Wspominaliśmy i przywoływaliśmy bohaterów popularnych telewizyjnych serii, którzy z różnych powodów, celowo lub nie, działali nam na nerwy w trakcie ciągnących się sezonami seansów kolejnych epizodów. Wybór każdego z nich uzasadniliśmy kilkoma słowami. Oczywiście, każdy może okazać się też dyskusyjny, bo znajdą się zapewne tacy, którym dane charaktery wcale nie przeszkadzały, a wręcz przeciwnie. Podobne listy to zawsze dobór absolutnie subiektywny, dajcie więc znać, jak było u Was - którzy serialowi bohaterowie irytowali Was najbardziej i... dlaczego?

Najbardziej irytujący bohaterowie popularnych seriali

Allison Argent, Nastoletni wilkołak - tak nudna, że aż zniechęcająca. Ta postać jest najzwyczajniej w świecie źle napisana - stereotypowa, pozbawiona ciekawej ścieżki rozwoju (jakiegokolwiek rozwoju...), nie zapewnia żadnych emocji, nawet jej relacje powielają znane schematy.