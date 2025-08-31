Seriale, które rozkochały widzów pierwszym sezonem. Kolejne już nie utrzymały poziomu
Czasem tak jest, że oglądamy jeden sezon serialu, który okazuje się prawdziwym arcydziełem. Wszystko działa perfekcyjnie: kapitalna historia angażuje od początku do końca, a bohaterów po prostu kochamy. Niestety często z każdym kolejnym sezonem jest już tylko gorzej.
Znamy wiele takich seriali, które pokochaliśmy za pierwszy sezon. Co to była za rozrywka! Oglądało się je z napięciem, emocjami i oczekiwaniem, a żaden odcinek nie zszedł poniżej wysokiego poziomu. Każdy epizod dostarczał wrażeń, zaskoczeń i zmuszał do myślenia.
Prawda jest taka, że na przykładzie choćby Westworld widać, jak wiele seriali popsuło się z czasem. Nie udało się utrzymać wysokiego poziomu i każdy kolejny sezon coraz bardziej rozczarowywał. Produkcje traciły fanów, którzy do dziś pozostają zachwyceni pierwszą serią, dostarczającą niezapomnianych wrażeń. Nikt nam, widzom, tego nie odbierze - te wspomnienia zostaną na zawsze. Trudno jednak nie przytoczyć przykładów, gdy twórcy pogubili się w kolejnych sezonach, nie potrafiąc sprostać oczekiwaniom.
Zobaczcie ranking przygotowany przez portal ScreenRant, w którym zebrano 10 seriali – takich, które zachwyciły pierwszym sezonem, ale kolejne odsłony wszystko popsuły, nie spełniając obietnicy doskonałej rozrywki.
Źródło: screenrant.com
