Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Seriale, które rozkochały widzów pierwszym sezonem. Kolejne już nie utrzymały poziomu

Czasem tak jest, że oglądamy jeden sezon serialu, który okazuje się prawdziwym arcydziełem. Wszystko działa perfekcyjnie: kapitalna historia angażuje od początku do końca, a bohaterów po prostu kochamy. Niestety często z każdym kolejnym sezonem jest już tylko gorzej.
placeholder
Reklama
placeholder
Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  znakomite tytuły 
pierwszy sezon seriale
Skazany na śmierć fot. materiały prasowe
Reklama

Znamy wiele takich seriali, które pokochaliśmy za pierwszy sezon. Co to była za rozrywka! Oglądało się je z napięciem, emocjami i oczekiwaniem, a żaden odcinek nie zszedł poniżej wysokiego poziomu. Każdy epizod dostarczał wrażeń, zaskoczeń i zmuszał do myślenia.

Prawda jest taka, że na przykładzie choćby Westworld widać, jak wiele seriali popsuło się z czasem. Nie udało się utrzymać wysokiego poziomu i każdy kolejny sezon coraz bardziej rozczarowywał. Produkcje traciły fanów, którzy do dziś pozostają zachwyceni pierwszą serią, dostarczającą niezapomnianych wrażeń. Nikt nam, widzom, tego nie odbierze - te wspomnienia zostaną na zawsze. Trudno jednak nie przytoczyć przykładów, gdy twórcy pogubili się w kolejnych sezonach, nie potrafiąc sprostać oczekiwaniom.

Seriale, które rozkochały widzów pierwszym sezonem

Zobaczcie ranking przygotowany przez portal ScreenRant, w którym zebrano 10 seriali – takich, które zachwyciły pierwszym sezonem, ale kolejne odsłony wszystko popsuły, nie spełniając obietnicy doskonałej rozrywki.

Skazany na śmierć (2005)

arrow-left
Skazany na śmierć (2005)
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  znakomite tytuły 
pierwszy sezon seriale
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,5

2016
Westworld
Westworld Sci-Fi

Najnowsze

1 Frankenstein - zdjęcie z filmu w reżyserii Guilermo del Toro
-

Frankenstein - recenzje filmu Guillermo del Toro. Czy Netflix ma nowy oscarowy hit?

2 One Piece
-

Najlepsze postacie z anime One Piece. W TOP3 zaskakująca postać [RANKING]

3 John Wick
-

Najlepsze filmy w stylu Johna Wicka. Mają sceny akcji, które robią wrażenie

4 14. Lois Lane (Amy Adams)
-
Spoilery

Kogo gra Amy Adams w Star Wars: Starfighter? Fani mają swoją teorię

5 10. Poświęcenie Steve'a Rogersa w końcówce Pierwszego starcia.
-
Spoilery

Steve Rogers w Avengers: Doomsday będzie miał o co walczyć. To może skruszyć serca fanów MCU

6 Chad Powers
-

Glen Powell w charakteryzacji. Zwiastun serialu Chad Powers

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e34

Running Man

s35e05

Ekipa z Essex

s09e01

Selviytyjät Suomi

s09e02

Selviytyjät Suomi

s01e04
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Daniel Bernhardt
Daniel Bernhardt

ur. 1965, kończy 60 lat

Sara Ramirez
Sara Ramirez

ur. 1975, kończy 50 lat

Kinga Preis
Kinga Preis

ur. 1971, kończy 54 lat

Marc Webb
Marc Webb

ur. 1974, kończy 51 lat

Richard Gere
Richard Gere

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV