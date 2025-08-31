Seriale, które rozkochały widzów pierwszym sezonem. Kolejne już nie utrzymały poziomu

fot. materiały prasowe

Reklama

Znamy wiele takich seriali, które pokochaliśmy za pierwszy sezon. Co to była za rozrywka! Oglądało się je z napięciem, emocjami i oczekiwaniem, a żaden odcinek nie zszedł poniżej wysokiego poziomu. Każdy epizod dostarczał wrażeń, zaskoczeń i zmuszał do myślenia.

Prawda jest taka, że na przykładzie choćby Westworld widać, jak wiele seriali popsuło się z czasem. Nie udało się utrzymać wysokiego poziomu i każdy kolejny sezon coraz bardziej rozczarowywał. Produkcje traciły fanów, którzy do dziś pozostają zachwyceni pierwszą serią, dostarczającą niezapomnianych wrażeń. Nikt nam, widzom, tego nie odbierze - te wspomnienia zostaną na zawsze. Trudno jednak nie przytoczyć przykładów, gdy twórcy pogubili się w kolejnych sezonach, nie potrafiąc sprostać oczekiwaniom.

Seriale, które rozkochały widzów pierwszym sezonem

Zobaczcie ranking przygotowany przez portal ScreenRant, w którym zebrano 10 seriali – takich, które zachwyciły pierwszym sezonem, ale kolejne odsłony wszystko popsuły, nie spełniając obietnicy doskonałej rozrywki.